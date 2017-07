Spectacles de musique gratuits dans l’est de Montréal

Juste pour rire vendra des abonnements de saison D'ici 2020, Groupe Juste pour rire souhaite faire croître sa clientèle d'affaires. De 12 % (en 2016), le groupe aimerait voir le pourcentage de ses ventes de billets aux entreprises gonfler à 25 %. « Ce qui représenterait au moins 3 millions de dollars, calcule Gilbert Rozon, président et fondateur de Juste pour rire. La clientèle d'affaires e […]

La La Land en concert: des défis propres au jazz On a l'habitude de ce genre de spectacle qui combine la projection d'un film à sa musique jouée sur scène par un grand orchestre. Mais ce qu'il y a de particulier dans ce qu'on verra et entendra ce soir à la salle Wilfrid-Pelletier, c'est que La La Land n'est pas [encore ?] un classique comme le sont les Parrain de ce monde qui […]

Le nouveau Centre national des Arts se dévoile Le Centre national des Arts a inauguré samedi son Atrium à Ottawa, en présence du prince Charles et de la duchesse de Cornouailles, en visite officielle à l'occasion du 150e anniversaire du Canada. Près d'un demi-siècle après sa fondation, la plus importante institution culturelle du pays vit non pas une renaissance, mais un nouvel élan. […]

Puma Blue, Mesdames et Messieurs Il suffit de 30 secondes pour saisir le talent et le style de ce Jacob Allen, alias Puma Blue, à peine débarqué de Southeast London. Prédisons que c'est la première et la dernière fois que ce crooner atypique et songwriter de talent séjourne au Savoy du Métropolis... lieu exigu pour un public qui s'annonce considérable.

En spectacle dimanche soir au Festival de jazz Envie de sortir au Festival de jazz? Voici notre suggestion du jour.

Bob Dylan au Centre Bell: dur, dur d'être une légende Bob Dylan n'en est qu'à la deuxième chanson d'un récital qui en comptera vingt et on se pose déjà la question : le fait-il exprès ?

Mark Guiliana: éloge de l'acoustique Parmi les plus influents trentenaires sur la planète jazz, le batteur, compositeur et leader Mark Guiliana figure assurément dans le peloton de tête. De surcroît, tête chercheuse.

John Roney: recréer le mythique Köln Concert Enregistré le 24 janvier 1975 à l'Opéra de Cologne, entièrement improvisé devant public, le Köln Concert de Keith Jarrett, lancé sous étiquette ECM, devint l'un des plus grands vendeurs de l'histoire du jazz : plus de 3,5 millions de jazzophiles s'étaient procuré cet album double. On imagine les millions de clics supplémentaires sur le we […]

En spectacle samedi soir au Festival de jazz Envie de sortir au Festival de jazz? Voici quelques artistes qui monteront sur scène samedi.