Le Café Graffiti déménage!

Ouverture du nouveau Café Graffiti Depuis 1992, le Journal de la Rue s’investir auprès des jeunes, plus spécifiquement auprès de la culture urbaine avec le Café Graffiti. Le milieu de vie et la couveuse d’artistes déménagent dans un local plus grand et plus lumineux… l’ancien Superclub Vidéotron au 4260 Ste-Catherine est. Pas moins de 650 toiles trouveront une place dans ce local de 6 000 pieds carré. Après une période de remise en question et de nouveaux projets, le Café Graffiti a décidé de vendre son immeuble et de faire peau neuve. Les décisions prises ont été prometteuses, puisque seulement au printemps 201, le Café Graffiti a fait une de ses meilleures années en matière d’ateliers d’initiation à la culture urbaine avec 2 500 jeunes accueillis! Et cela sans compter les murales et autres activités. Le 1er juillet 2017 a eu des allures de ballet au coin de Ste-Catherine et de La Salle puisque l’acheteur du bloc n’est nul autre que l’optométriste Bélanger.Pendant que le Café Graffiti se retrouve à 50 mètres en diagonale, M. Bélanger et son équipe investiront le local pour agrandir leur clinique. Avec ce nouveau local, le Café Graffiti relance la machine pour un autre quart de siècle dans Hochelaga. Restez à l’affut!