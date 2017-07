CD compilation souvenir rap et Hip hop québécois

Game of Thrones, saison 7: l'hiver s'en vient C'est en plein été, soit le 16 juillet, que les millions de fans recevront la plus glaciale des saisons de Game of Thrones, alors que les Marcheurs blancs menacent de tout détruire. Où en sommes-nous et à quoi faut-il s'attendre? À l'approche de cette septième saison, voici un petit récapitulatif rempli de divulgâcheurs pour ceux qui ne sont p […]

Anne Murray fait un don à deux écoles de sa ville natale La célèbre chanteuse canadienne Anne Murray verse un don de 1200 $ à deux écoles primaires de sa ville natale de Springhill, en Nouvelle-Écosse.

Emel: tournant tunisien **** En Suède chez Johannes Berglund, en Islande chez Valgeir Sigurðsson, cofondateur de l'excellent label Bedroom Community, en France et à New York aux côtés du collègue et compatriote Amine Metani, la Tunisienne Emel Mathlouti chapeaute la réalisation de son deuxième opus, certes l'un des meilleurs de souche non occidentale qui soit parvenu à nos ore […]

Le Bolchoï se défend après l'annulation d'un ballet attendu Le théâtre Bolchoï à Moscou s'est défendu lundi après l'annulation quelques jours avant la première d'un ballet consacré au légendaire danseur Rudolf Noureev, mis en scène par un cinéaste critique des autorités et inquiété en mars dans une affaire de détournement.

Occupation zooble au Zoofest Avant de s'envoler vers Bali pour animer Occupation double, Jay Du Temple participera à plusieurs spectacles de Zoofest. La Presse s'est amusée à demander à l'humoriste et à six de ses confrères d'imaginer leurs personnages si le festival avait sa propre téléréalité.

Jay-Z s'arrêtera à Montréal le 21 novembre Le rappeur Jay-Z donnera vie à son plus récent album lorsqu'il prendra la route pour une tournée nord-américaine à l'automne.

Molière, Shakespeare et moi: le ridicule ne tue pas Pour le 375e anniversaire de Montréal, les saisons des compagnies de théâtre ne font pas de pause durant l'été. Au Rideau Vert, le grand patron des célébrations, Gilbert Rozon, a demandé à Denise Filiatrault de programmer une comédie sur l'histoire de Montréal. Avec une seule contrainte: inclure les personnages de Molière et de Shakespeare dans le […]

Kontinuum: Moment Factory dans le souterrain Moment Factory a, entre autres, illuminé le pont Jacques-Cartier à Montréal, la façade de la Sagrada Familia à Barcelone, et la forêt du Parc de la Gorge-de-Coaticook. Or, le nouveau parcours son et lumière que la firme montréalaise va créer la semaine prochaine à Ottawa est sans doute son projet le plus audacieux et futuriste. Il s'agit d'une «ins […]

Tabarnak: bon en ta! Le Cirque Alfonse a ouvert les festivités de Complètement cirque de belle façon jeudi soir avec sa grand-messe baptisée hardiment Tabarnak.