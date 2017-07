Merci pour votre investissement communautaire

L'électrochoc DNCE CRITIQUE / De toute évidence, DNCE n'avait qu'un but en montant sur les planches du Parc de la Francophonie, lundi: installer la fête le plus rapidement possible. L'objectif a été atteint le temps de le dire, le quatuor de Joe Jonas se lançant dans un marathon dansant qui, durant la première moitié, avait même les allures d'un sprint. […]

Lady Antebellum au grand galop CRITIQUE / La soirée country pop du 50e Festival d'été de Québec n'a pas attiré une foule record ni une tonne de chapeaux de cowboy sur les Plaines d'Abraham, mais Lady Antebellum a suscité suffisamment d'intérêt pour qu'il y ait beaucoup d'ambiance. Le trio de Nashville a comblé les attentes des festivaliers, ravis par une pres […]

Fred Fortin, la pédale au fond CRITIQUE / Fred Fortin et ses musiciens ont visiblement du plaisir à jouer ensemble. Et ils ont une nouvelle fois montré, lundi au Festival d'été de Québec (FEQ), qu'ils sont loin d'être sur le pilote automatique. Faire les chansons sagement comme sur l'album? À quoi bon, quand on peut s'offrir tout un trip musical entre amis... Et d […]

Un homme aurait fait des menaces contre un spectacle d'Ariana Grande Les autorités du Costa Rica ont arrêté un suspect colombien de 22 ans qui aurait menacé de perpétrer un attentat à un spectacle de la chanteuse pop Ariana Grande.

Game of Thrones, saison 7: l'hiver s'en vient C'est en plein été, soit le 16 juillet, que les millions de fans recevront la plus glaciale des saisons de Game of Thrones, alors que les Marcheurs blancs menacent de tout détruire. Où en sommes-nous et à quoi faut-il s'attendre? À l'approche de cette septième saison, voici un petit récapitulatif rempli de divulgâcheurs pour ceux qui ne sont p […]

Anne Murray fait un don à deux écoles de sa ville natale La célèbre chanteuse canadienne Anne Murray verse un don de 1200 $ à deux écoles primaires de sa ville natale de Springhill, en Nouvelle-Écosse.

Emel: tournant tunisien **** En Suède chez Johannes Berglund, en Islande chez Valgeir Sigurðsson, cofondateur de l'excellent label Bedroom Community, en France et à New York aux côtés du collègue et compatriote Amine Metani, la Tunisienne Emel Mathlouti chapeaute la réalisation de son deuxième opus, certes l'un des meilleurs de souche non occidentale qui soit parvenu à nos ore […]

Le Bolchoï se défend après l'annulation d'un ballet attendu Le théâtre Bolchoï à Moscou s'est défendu lundi après l'annulation quelques jours avant la première d'un ballet consacré au légendaire danseur Rudolf Noureev, mis en scène par un cinéaste critique des autorités et inquiété en mars dans une affaire de détournement.

Occupation zooble au Zoofest Avant de s'envoler vers Bali pour animer Occupation double, Jay Du Temple participera à plusieurs spectacles de Zoofest. La Presse s'est amusée à demander à l'humoriste et à six de ses confrères d'imaginer leurs personnages si le festival avait sa propre téléréalité.