Rodéo Montréal, musique Country

Posted on by Raymond Viger

Une programmation musicale haute en couleur

Nomad Fest, rodéo urbain, musique Country et expériences gourmandes

Côté musique, le site vibrera au rythme de nombreux artistes country invités de tous les styles : country folk, country français, country traditionnel, country nouveau genre, et plus encore.

La programmation musicale du NomadFest s’ouvrira le jeudi 24 août dès 20 h avec une performance du groupe country rock celtique Bodh’aktan, avant de laisser la place à la chanteuse canadienne country pop, Jade Mya, à 22h.

Le vendredi 25 août, les festivaliers pourront à compter de 19h30 profiter d’une soirée hommage-country à Dédé Fortin – Les Colocs, mise en scène par l’animateur Normand Brathwaite et le comédien Martin Larocque. Lors de ce spectacle, Normand accompagnera en musique Laurence Jalbert, Paul Daraîche, Yves Lambert, Martin Deschamps, Véronique Labbé et William Deslauriers. Puis, à 21h30, c’est le jeune Brett Kissel, nommé huit fois au Canadian Country Music Association Award, d’où il est reparti avec deux prix, qui réchauffera la Grande scène avec les succès de son récent album Pick Me Up. La soirée se terminera avec la prestation du duo blues formé de Carl Tremblay et Jimmy James à 23h00.

Le samedi 26 août, celui qui se décrit comme le cowboy en « running », Pascal Allard, offrira une performance enflammée à 13h, suivi à 14h de l’interprète des titres « Pas plus que ça» et «Juste toi», Gabrielle Goulet. À 17h, la Grande scène accueillera Véronique Labbé, directrice artistique de la programmation musicale du festival, qui a foulé dix-neuf fois la scène du Festival western de St-Tite. À 20h, sera en performance à la Terrasse NomadFest le phénomène incontesté de la musique country, Irvin Blais. Quant à lui, le spectacle présenté sur la Grande Scène à 21h30 sera assuré par l’artiste de renommée internationale, Kiefer Sutherland, connu pour le rôle du célèbre Jack Bauer dans la série à succès « 24 heures chrono», qui jouera les titres de son album « Down in a hole».

Enfin, le dimanche 27 août, Véronique Labbé, Cindy Bédard, Laurie LeBlanc, David Jalbert et Hugo Lapointe se réuniront pour un spectacle de clôture à 14h.

Pour la programmation complète des festivités, visitez le : www.nomadfest.ca/programmation/

Réservez vos billets ici.

https://www.nomadfest.ca/billetterie/

Mise en selle par:

Un évènement faisant parti de la programmation du 375e de Montréal

Merci de partager Email

Reddit

Facebook

Twitter

Imprimer

Pocket

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Plus

Google

WordPress: J'aime chargement… Sur le même thème

Filed under: festival country-western, Musique Country Western | Tagged: brett kissel, canadian country music association award, colocs, dédié fortin, festival country, gabrielle goulet, gala country western, irvin blais, jack mauer, jade mua, kiefer sutherland, laurence jalbert, martin deschamps, martin larocque, musique country, Normand Brathwaite, pascal allard, paul daraîche, véronique labbé, williams des lauriers, yves lambert |