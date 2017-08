Comment soutenir un organisme communautaire et faire de l’argent

Noces d'or à la Place des Arts pour les 50 ans des Belles-soeurs Pour le 50e anniversaire de la création des Belles-soeurs, une nouvelle production du spectacle musical, d'après le classique de Michel Tremblay, verra le jour à l'été 2018. Revue par Daniel Bélanger (musique) et René Richard Cyr (livret, paroles et mise en scène), cette seconde mouture du théâtre musical Belles-soeurs sera présentée au Théâtre Mai […]

MUTEK: une 18e édition truffée de belles découvertes Le 18e MUTEK s'est conclu dans la nuit d'hier. Voici quelques temps forts de ce festival montréalais toujours pertinent, toujours important, truffé de découvertes et d'expériences immersives. Pour celles et ceux n'ayant pas assisté à ces performances, voilà aussi l'occasion d'en faire partager parmi les plus concluantes.

MTV Video Music Awards: le couronnement de Lamar Le rappeur Kendrick Lamar a tout raflé hier aux MTV Video Music Awards, remportant six trophées, dont celui du meilleur vidéoclip pour HUMBLE., tandis qu'Ed Sheeran a été sacré artiste de l'année. Voici les moments marquants de ce gala où les prestations musicales ont été plus nombreuses que les prix remis.

Taylor Swift gothique et satirique dans sa nouvelle vidéo La superstar de la pop Taylor Swift se donne des airs de rebelle dans sa nouvelle vidéo dévoilée dimanche aux Video Music Awards, la grand-messe de la chaîne MTV, avec son nouveau titre aux paroles vengeresses, Look What You Made Me Do.

Corée du Sud: des modèles quasi nus transformés en toiles vivantes Les corps de dizaines de modèles féminins ont été transformés en toiles vivantes lors d'un festival en Corée du Sud ce week-end, leur peau nue ornée de dessins et d'illustrations colorées et flamboyantes.

Mort de Mireille Darc, actrice populaire et réalisatrice engagée Un carré blond, une spectaculaire robe noire, des films populaires, puis un retour réussi à la télévision. Mireille Darc, actrice emblématique des années 1960-70, réalisatrice, est décédée dans la nuit de dimanche à lundi à Paris, à 79 ans, son ami Alain Delon à son chevet.

Damián Siqueiros: fenêtre sur la Corée Photographe montréalais d'origine mexicaine, Damián Siqueiros présente, jusqu'au 16 septembre à la galerie Youn, une série de photos réalisées lors d'une résidence artistique en Corée du Sud. Un corpus centré sur la danse et sur la culture coréenne, partagée entre tradition et modernité, notamment en ce qui a trait à l'égalité des sexes. […]

Camillien Houde, «le p'tit gars de Sainte-Marie»: leçon d'histoire C'est une vraie leçon d'histoire que nous servent Alexis Martin et ses complices en traçant le portrait de Camillien Houde à Espace libre. Un cours d'histoire montréalaise 101 fort bienvenu à une époque où le fascisme tranquille joue au cheval de Troie avec la démocratie.

MTV Video Music Awards: sept choses à savoir Les MTV Video Music Awards se dérouleront ce soir en direct du stade The Forum à Inglewood, en banlieue de Los Angeles. L'évènement sera diffusé sur MTV et Much Music à partir de 20h. Voici ce qu'il faut savoir sur ce rendez-vous très attendu par les amateurs de vidéoclips.