Spectacles de musique gratuits à Montréal. Quoi voir et quoi faire

Sur papier, la recette est insolite : promouvoir les musiques électroniques et les arts circassiens, les deux à la fois. Ajoutez une couche de vernis nouveaux médias et écoresponsable, voici le Festival Ancient Future, dont la troisième édition se déroulera vendredi et samedi au Quai de l’horloge et au Hangar 16 du Vieux-Port de Montréal. En vedette, le pion […]