Hystérie totale des Américains! 

Kanye West et Kim Kardashian, l'un des couples les plus célèbres de la planète, attendent un troisième enfant grâce à une mère porteuse, et devraient ainsi avoir une fille, d'après plusieurs médias spécialisés dans la vie des vedettes mercredi.

Fans de culture rock au tournant de la quarantaine et autres adolescents attardés, réjouissez-vous! Six ans après avoir renoncé à carburer aux fluides dance punk de LCD Soundsystem, sept ans après la sortie de l'opus This Is Happening et la tournée triomphale qui suivit, vous pouvez de nouveau vous laisser émoustiller.