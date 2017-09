Un resto avec vue sur le Fleuve St-Laurent; Pizza Verchères

Monumentale et sculpturale Symphonie «des Mille» Pour une deuxième fois en moins d'une décennie, l'exécution par l'OSM de la monumentale et non moins sculpturale Symphonie no 8 de Mahler, dite des Mille, a frappé l'imaginaire des mélomanes montréalais.

Victoire partielle de Québec Amérique contre Druide La maison d'édition Québec Amérique a gagné partiellement sa cause qui l'opposait à Druide Informatique depuis cinq ans au sujet de l'utilisation du Dictionnaire visuel dans le logiciel Antidote.

Émilie Perreault: quand l'art bouleverse des vies Dans un livre qui fait du bien à lire, Émilie Perreault raconte l'histoire de «gens ordinaires» qui ont été profondément touchés par une oeuvre artistique. Qu'il s'agisse d'un tableau, d'une chanson, d'un livre ou d'un monologue, la rencontre a eu lieu à un moment crucial de leur vie. La chroniqueuse culturelle de l'ém […]

Échos de scène: la rentrée de l'Agora et en anglais sur la glace Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Biz: pour la suite du monde Dans son nouveau roman, Biz démontre qu'il n'y a qu'une façon de ne pas devenir un vieux fossile: croire en la jeunesse. C'est ainsi que René, professeur de littérature désabusé, admirateur de Houellebecq, sera transformé par les événements de 2012.

Tire le coyote: désherbage au jardin d'innocence ***1/2 Les sentiments les plus nets, les plus beaux espoirs, les amours pures et les amitiés pérennes sont d'une grande et permanente fragilité. La vie a tôt fait de polluer, contaminer ou même détruire cet état de grâce des êtres qui s'aiment. Les aléas de l'existence peuvent en ruiner la santé, et plus encore.

Le piratage musical se porte bien Quarante pour cent des consommateurs accèdent à de la musique en piratant, surtout en copiant des contenus diffusés en streaming, ou stream ripping, un «problème majeur» facilité par YouTube et Google, selon une étude de la profession parue mardi.

Hugo Meunier: lire les vedettes, qu'ossa donne? Après avoir infiltré Walmart (Walmart, journal d'un associé), Hugo Meunier, ex-journaliste de La Presse devenu directeur des contenus numériques chez Québecor, prêche par l'exemple en s'infiltrant lui-même afin d'analyser l'engouement pour les biographies de vedettes qui envahissent les librairies. Infiltrer Hugo Meunier, enquête sur […]

Emmys: un palmarès qui brille par sa diversité Les Noirs, des Asiatiques, des femmes, des musulmans: le palmarès des Emmy Awards a brillé par sa diversité, signe que la télévision reste à l'avant-garde du combat des minorités pour plus de place à Hollywood.