Montréal 2042; le passé et le futur de l’automobile

Un an après sa mort, un hommage d'envergure sera rendu à Leonard Cohen le 6 novembre au Centre Bell. Leonard Cohen : Tower of Song réunira Sting, Lana Del Rey, Elvis Costello, Feist, k.d. lang, Wesley Schultz et Jeremiah Fraites de The Lumineers, Damien Rice, Philip Glass, Patrick Watson, son fils Adam Cohen et plusieurs autres artistes qui reprendront […]