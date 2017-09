Contes vs contes humoristiques; Francis Désilets et Raymond Viger

Posted on by Raymond Viger

Francis Désilets et Raymond Viger

Mardi le 3 octobre au Bistro Ste-Cath

Francis Désilets, conteur et membres des Murènes

On dit de lui qu’il est conteur, mais on dit aussi parfois qu’il est un agrémenteur… En ce sens qu’il agrémente la réalité de cette petite touche de fantastique dont on a tous bien besoin. Francis Désilets se sert aussi de sa formation en histoire pour faire voyager son auditoire entre rêve et réalité.

On peut donc dire que le conte dans sa bouche, c’est la tradition qui flirte avec le passé plus récent. C’est aussi et surtout un verbe précis qui se veut le reflet d’un amour inconditionnel de la langue, de ses subtilités, de ses jeux de mots, de ses vers, de ses travers et de ses expressions truculentes. Le conte dans sa bouche, c’est l’histoire qui délaisse le texte. C’est le récit qui choisit à chaque fois un sentier différent pour cheminer jusqu’à vos oreilles.

Aussi chanteur, musicien et animateur depuis plus de douze ans, son expérience de la scène (avec plus de 1500 représentations) lui donne une réelle aisance sur les planches.

Raymond Viger, un tout perdu. Un cas désespéré.

Il fait de tout mais ne sait pas encore ce qu’il va faire quand il sera grand. Journaliste, auteur, intervenant, poète, humoriste… il fait maintenant ses débuts comme conteurs.

Son passé n’a rien avoir avec son présent et encore moins avec son futur. Scientifique, 5 années dans l’aviation comme pilote, homme d’affaire il est aujourd’hui tout le contraire de ce qu’il a été.

Les contes de Francis Désilets VS les contes humoristiques de Raymond Viger.

Lequel de ces conteurs réussira à amener le plus de gens de son fan club à assister à ce duel? Nous en ferons le décompte mardi le 3 octobre prochain à 19h.

Admission gratuite, réservations (514) 223-8116.

Bistro le Ste-Cath

Un restaurant, une chaleureuse terrasse. Pour une rencontre entre amis ou en famille, le Bistro le Ste-Cath sauront vous offrir une cuisine réinventée et originale à un prix abordable.

Situé en plein coeur d’Hochelaga-Maisonneuve, au sud du Stade Olympique, à l’est de PIE-IX. 4264 Ste-Catherine est.

Bistro le Ste-Cath est opéré par l’organisme communautaire le Journal de la Rue. Tous les profits servent à financer notre intervention auprès des jeunes.

Le Ste-Cath présente plus de 250 spectacles gratuits par année.

Pour informations et réservations: (514) 223-8116 ou bistro@le-ste-cath.com.

4264, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, Québec, H1V 1X6. www.stecath.com.

