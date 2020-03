Entomophagie au Ste-Cath !

Posted on by Raymond Viger

L’entomophagie… C’est le fait de manger des insectes ! Et c’est une pratique de plus en plus populaire dans le monde. Il faut bien en reconnaître les avantages en ces temps où la production de viande ne pourra plus nourrir entièrement la planète d’ici 2050. Cette solution à la faim dans le monde est de plus en plus envisagée par les sociétés occidentales alors qu’elle est déjà très ancrée dans les autres régions du monde. Sur les continents asiatiques, africains et latino-américains, l’entomophagie est normale et elle est intégrée à l’alimentation quotidienne.

Et les insectes s’avèrent être une très bonne source de protéines ! Contrairement à la viande rouge, ils ont moins de besoins à combler et ils se multiplient bien plus vite. Ils sont très riches en matières grasses, en fibres et en vitamines. Pratique, non ?

Vous saviez qu’on pouvait en manger…à Montréal ? Eh oui, Bistro le Ste-Cath en propose à son menu. Son gérant, Raymond Viger sera fier de vous proposer de goûter à ses grillons et autres ténébrions. Le pirate du Ste-Cath ne cherchera pas à camoufler l’insecte à vos yeux, mais bien à vous l’offrir tel quel, pour qu’en plus d’en savourer le goût, vous appreniez à ne pas le craindre !

Donc plus d’excuses pour ne pas tester !

Bistro Ste-Cath Où culture et social se rencontrent 260 spectacles gratuits par année 100% des surplus reversés à la communauté Bistro le Ste-Cath Un restaurant, une chaleureuse terrasse. Pour une rencontre entre amis ou en famille, le Bistro le Ste-Cath saura vous offrir une cuisine réinventée et originale à un prix abordable. Situé en plein cœur d’Hochelaga-Maisonneuve, au sud du Stade Olympique, à l’est de PIE-IX. 4264 Ste-Catherine est. Bistro le Ste-Cath est opéré par l’organisme communautaire le Journal de la Rue. Tous les profits servent à financer notre intervention auprès des jeunes. Le Ste-Cath présente plus de 260 spectacles gratuits par année. Pour informations et réservations: (514) 223-8116 ou bistro@le-ste-cath.com.

