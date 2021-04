Posted on by Équipe Reflet de Société

Dossier Santé mentale

Souhaitant outiller les Québécois en vue de maintenir et d’améliorer leur santé mentale durant cette pandémie, le Mouvement Santé mentale Québec a dévoilé la Trousse COVID pour votre milieu de travail.

Cette trousse, élaborée à partir des 7 astuces vers l’équilibre, est déployée pour muscler la santé mentale des équipes de travail, des employés et des gestionnaires. Elles s’appliquent tant à un niveau organisationnel qu’individuel.

C’est ainsi que l’organisme fondé en 1955 a publié 8 capsules « punchés » sur leur chaîne YouTube. Leur porte-parole, le slameur auteur-travailleur social David Goudreault, vous propose des outils afin de renforcer la santé mentale dans votre milieu de travail en cette période de pandémie.

« Le saviez-vous ? On constate 24 % moins de détresse psychologique dans les milieux de travail bienveillants. »Mouvement Santé mentale Québec

Découvrez la capsule La reconnaissance en temps de pandémie

Pas besoin d’être riche et célèbre pour être bien dans sa peau. D’ailleurs, on a un paquet d’exemples de gens riches et célèbres qui n’était pas bien dans leur peau dans leur tête ou dans leur vie. Au retour de la pause, ils sombrent dans l’enfer de tout ce que tu veux.

Non, on n’a pas besoin d’être une vedette bien connue. Par contre, c’est primordial d’être un travailleur reconnu, c’est un facteur de protection primordial en santé mentale. On parle souvent de burnout en disant que le monde est brûlé par une charge de travail, une surcharge de travail, mais le facteur le plus accablant pour les travailleurs, c’est de ne pas être reconnus, d’être ostracisé à sa propre job, de ne plus trouver de sens aux tâches effectuées. La reconnaissance par les pairs, c’est la plus importante en milieu de travail, mais celle des gestionnaires est importante aussi.

Avec le télétravail et l’urgence, il y a moins de temps accordé à reconnaître l’apport de chacun et l’on a parfois l’impression qu’on n’a plus les mêmes compétences. Le fait que notre travail soit reconnu par les pairs et les gestionnaires, la société donne du sens à ce que l’on fait. On le fait quand même à longueur de semaine c’est beaucoup de temps de nos vies que l’on consacre au travail, c’est important.

Dans les faits, on devrait prendre le temps de se reconnaître nous-mêmes. Apprendre à définir nos forces, pas seulement nos problèmes. Pour se faire, on peut même s’amuser, avec nos proches, nos enfants, nos amis, nos collègues, à identifier nos forces. Quand on ne les voit plus nos forces, il y a des ressources dans le communautaire, des psychologues, des programmes d’aide aux employés, mais aussi toutes sortes de stratégies créatives que l’on peut déployer.

Des outils, des fiches d’animations, des webinaires, des dépliants et des informations pertinentes sont disponibles sur le site internet du Mouvement Santé mentale Québec.

