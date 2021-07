L’objectif d’Humain Avant Tout est de réduire les tabous entourant la santé mentale, briser l’isolement, redonner espoir et inciter les gens à demander de l’aide. L’organisme diffuse des témoignages de personnes qui vivent ou qui ont déjà vécu des troubles psychologiques diagnostiqués ou non. Voici celui d’Ariel.

Dossier Santé mentale

Mes parents se sont séparés quand j’avais neuf ans, et ça s’est fait assez difficilement. Je pense que c’est ce qui m’a menée vers la délinquance. À 13 ans, j’ai commencé à faire des délits et à consommer des drogues et de l’alcool. Je n’étais pas du genre à exprimer mes émotions, alors ça passait beaucoup là-dedans. En secondaire 3, j’ai lâché l’école. Je passais beaucoup de temps avec de mauvaises fréquentations.

Éventuellement, la DPJ est entrée dans ma vie et je me suis retrouvée en centre jeunesse. Ça a été vraiment l’enfer. Je me rappelle, je pleurais tous les soirs. Tout ce que je voulais, c’était sortir de là. J’ai reçu une ordonnance de placement de trois ans. À un moment donné, j’ai fait une fugue d’un mois. J’ai aussi dû fréquenter cinq écoles secondaires différentes… J’ai vécu beaucoup de bouleversements dans mon adolescence. Ça m’a pris du temps avant de réaliser que j’ai vécu plusieurs abandons dans ma vie…

À 16 ans, j’ai pu aller vivre chez ma sœur, qui a accepté de me prendre sous son aile. Ça a vraiment tout changé. J’ai saisi cette opportunité-là, je me suis prise en main et j’ai arrêté de consommer. J’ai recommencé à me concentrer sur l’école…j’avais le rêve de devenir psychologue. Ma sœur est devenue ma meilleure amie, ma deuxième mère. Elle m’a appris les choses de base comme cuisiner, faire le lavage, mais aussi comment gérer mes relations. Elle était là pour m’écouter, me soutenir et pour m’aider dans mes études. Ça a été difficile de me réapproprier mon passé…comme s’il y avait une Ariel du présent et une Ariel du passé.

Maintenant, je m’en sens capable, entre autres parce que j’en ai parlé en thérapie. Quand j’étais adolescente, on me disait je n’allais pas finir mon secondaire et qu’un avenir dans la rue ou dans la prostitution m’attendait. Il y a 2 ans, j’ai été acceptée au doctorat en psychologie et je viens de terminer ma deuxième année. Je suis fière parce que ce n’est pas facile de se rendre jusque-là, ça demande beaucoup d’efforts. Je crois que mon vécu me permettra d’être une psychologue plus empathique et de mieux comprendre la souffrance des autres.

Ressources sur le suicide

Québec : 1-866-APPELLE (277-3553). Les CLSC peuvent aussi vous aider.

: 1-866-APPELLE (277-3553). Les CLSC peuvent aussi vous aider. Canada: Service de prévention du suicide du Canada 833-456-4566

Service de prévention du suicide du Canada 833-456-4566 France Infosuicide 01 45 39 40 00 SOS Suicide : 0 825 120 364 SOS Amitié : 0 820 066 056

01 45 39 40 00 : 0 825 120 364 : 0 820 066 056 Belgique : Centre de prévention du suicide 0800 32 123.

: 0800 32 123. Suisse: Stop Suicide

Portugal: (+351) 225 50 60 70

Le guide d’intervention auprès de personnes suicidaires démystifie le suicide. Il permet d’aider les proches à reconnaître les signes avant-coureur du suicide et de déterminer qu’est-ce qui peut être fait pour soutenir la personne en crise.

Une section du guide est réservée aux endeuillés par suicide.

Le livre est disponible au coût de 9,95$. Par téléphone: (514) 256-9000, en région: 1-877-256-9009. Par Internet.

Par la poste: Reflet de Société 4260 Ste-Catherine Est Montréal, Qc. H1V 1X6.

Maintenant disponible en anglais: Quebec Suicide Prevention Handbook.

