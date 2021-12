Quoi faire ce week-end ?

Jeudi 2 décembre @ 20h

Offert en formule souper-spectacle (40$) et spectacle seulement (20$)

Un duo blues-rock d’enfer!

Chanteur et guitariste dans sa propre formation, Fredy Freedom se produit en solo, en duo et en band. Il a été également, pendant plusieurs années, le guitariste et collaborateur de Jim Zeller et Carl Tremblay et il a participé à plusieurs festivals de blues à travers la monde. Il sera accompagné de la talentueuse Allie Belle. Sa personnalité pétillante et son interprétation singulière de la musique ne laissent personne indifférents. Les deux s’harmonisent dans un duo qui rock et déchire. Alors, cheers à vos oreilles! Elles vous remercieront de tenter l’Expérience Freedom☆Belle !

** Puisque la salle offre des places assises (et limitées), nous vous conseillons fortement de réserver vos billets sur le site du Bistro le Ste-Cath ou en téléphonant au (514) 223-8116.

Vendredi 3 décembre @ 20h

Offert en formule souper-spectacle (40$) et spectacle seulement (20$)

Soirée de pré-lancement de « On roule, ça peut », le prochain disque de Tania Martin

Dès son plus jeune âge, la musique coulait dans ses veines, ce qui l’a menée vers le monde de la composition et de la production musicale. Elle lance alors son premier album nommé Métaphorik* en 2015. Par la suite, Tania a partagé la scène avec plusieurs artistes, elle a aussi composé de nouvelles chansons aux saveurs « new country ». En 2021, Tania sort »Les âmes vagabondent » et »Toujours et encore », en co-production avec les Disques Phoenix. Elle travaille actuellement sur la sortie de son album francophone « On roule, ça peut » qui verrait le jour au printemps.

Les premières notes de ses chansons à la fois vraies, joyeuses et entraînantes suffiront à vous charmer. Êtes-vous prêts à découvrir son univers musical?

** Puisque la salle offre des places assises (et limitées), nous vous conseillons fortement de réserver vos billets sur le site du Bistro le Ste-Cath ou en téléphonant au (514) 223-8116.

Samedi 4 décembre @ 20h

Les Murènes présente « Les Pirates de Noël »

Après plusieurs mois à errer de port en port sur les sept mers du globe, quoi de mieux que de se rassembler avec les Murènes pour célébrer la Nativité… à leur façon bien entendu! Après le Nuit de pets et le Glory Hole d’il y a 2 ans, que nous réservent-ils d’autre cette fois? Le Capitaine Krampus, le père Fouettard, Maitre noix de Makoko, Toubitchou-Tchou! et Viens-voir Papa Croquevisse vous attendent pour un Noël des plus mémorables.https://lepointdevente.com/billets/tzp211204001

** Puisque la salle offre des places assises (et limitées), nous vous conseillons fortement de réserver vos billets sur le site du Bistro le Ste-Cath ou en téléphonant au (514) 223-8116.

Prochains événements

Autres articles portant sur la Culture

Suggestions littéraires