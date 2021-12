Action citoyenne pour la nature Le parc-nature Résister et fleurir a été inauguré de façon symbolique samedi 4 décembre suite à l’initiative du regroupement citoyen Mobilisation 6600 Parc-nature Mercier-Hochelaga-Maisoneuve (MHM) dans l’est de Montréal. Les participants à l’évènement se sont retrouvés samedi en début d’après-midi au boisé Vimont. L’action citoyenne s’est ensuite poursuivi […]

Une histoire sous pression Hormis la vie, qu'est-ce qu'une personne a le plus à perdre sinon sa liberté de mouvements et de choix de vie ? Depuis qu'il y a un État et des lois, il existe des prisons et des geôliers. Pourtant, au Québec, enfermer dans le but de réformer les mœurs et le mode de pensée d'un condamné […]

Les jeunes et les réseaux sociaux Je me retrouve dans une rencontre provinciale de journalistes. On tombe sur le tumultueux sujet des fausses nouvelles et de la crédibilité donnée à tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Plusieurs journalistes lancent à tout vent que les jeunes sont crédules et ne donnent du crédit qu'aux réseaux sociaux. Heureusement que j'étais […]

Qui étaient les British Home Children? Les British Home Children (Enfants de la patrie britannique) constituent un dispositif d’immigration mis au point en 1870 par Annie MacPherson, quaker évangéliste écossaise. Ce programme a fait en sorte que plus de 100 000 enfants soient envoyés du Royaume-Uni vers l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. Et les Cantons-de-l’Est sont […]

Capsule de français : Des emprunts cachotiers L'emprunt linguistique est un phénomène commun à toutes les langues. Il est souvent le résultat des échanges entre des langues, et surtout, des peuples qui sont en contact et donc qui échangent des coutumes et réalités ainsi que les mots qui servent à les dénommer. Ainsi, l'emprunt est une ressource efficace pour combler les lacunes […]

Parole de jeunes rappeurs Ne cherchez pas les références à la glorification matérielle dans les textes de Calamine. La jeune femme de 29 ans rafraîchit les thèmes ambiants du rap québécois mainstream avec son discours féministe et anticapitaliste. « C’est le boys club », pousse-t-elle dans la chanson Mona Lise, dans laquelle elle affirme fièrement son identité queer. Dans ses vidéocl […]