Harcèlement de rue : la voix du quartier En septembre 2021, l’apparition d’une publication Facebook a suscité beaucoup de débats. Une jeune femme demandait à ses voisins si eux aussi avaient remarqué une recrudescence des cas de harcèlement de rue dans Hochelaga-Maisonneuve. Les réponses sont arrivées en quelques instants. À peu près 600 commentaires ont été publiés, remplis de témoignages et certa […]

Le jeune cabotin : affamé de vie Dans les yeux de Gabriel, on ne trouve ni tristesse, ni peur, ni apitoiement. C'est une flamme brillante que l'on décèle dans le regard du jeune homme de 24 ans. Ses mains sont rougies. Qui peut dire si ces petites marques rouges ne sont que des brûlures, héritage de son métier de cuisinier, ou si […]

Annulé(e) : un essai tout en nuances Annulé(e) est un essai de la journaliste, autrice et animatrice Judith Lussier. Paru en novembre 2021 aux éditions Cardinal, cet ouvrage met en contexte, explique et analyse le concept de la « culture du bannissement » (cancel culture), qui fait couler beaucoup d'encre depuis son apparition dans l'espace public. Ce livre s'inscrit ainsi dans la continuité du […]

Capsule de français : Quand le français québécois joue au faiseux de mots… Le français québécois est une variété de français qui comprend certaines particularités! Parmi celles-ci on compte l'utilisation du suffixe -eux qui a une signification toute particulière dans notre province. Avant de vous révéler ce dont il s'agit, regardons d'abord ce qu'est un suffixe. Un texte de Paméla Vachon | Dossier Éducation Un suffixe est un […]

Action citoyenne pour la nature Le parc-nature Résister et fleurir a été inauguré de façon symbolique samedi 4 décembre suite à l’initiative du regroupement citoyen Mobilisation 6600 Parc-nature Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) dans l’est de Montréal. Les participants à l’évènement se sont retrouvés samedi en début d’après-midi au boisé Vimont. L’action citoyenne s’est ensuite poursuiv […]

Une histoire sous pression Hormis la vie, qu'est-ce qu'une personne a le plus à perdre sinon sa liberté de mouvements et de choix de vie ? Depuis qu'il y a un État et des lois, il existe des prisons et des geôliers. Pourtant, au Québec, enfermer dans le but de réformer les mœurs et le mode de pensée d'un condamné […]

Les jeunes et les réseaux sociaux Je me retrouve dans une rencontre provinciale de journalistes. On tombe sur le tumultueux sujet des fausses nouvelles et de la crédibilité donnée à tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Plusieurs journalistes lancent à tout vent que les jeunes sont crédules et ne donnent du crédit qu'aux réseaux sociaux. Heureusement que j'étais […]

Qui étaient les British Home Children? Les British Home Children (Enfants de la patrie britannique) constituent un dispositif d’immigration mis au point en 1870 par Annie MacPherson, quaker évangéliste écossaise. Ce programme a fait en sorte que plus de 100 000 enfants soient envoyés du Royaume-Uni vers l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. Et les Cantons-de-l’Est sont […]

