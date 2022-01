Quête des droits pour les personnes LGBTQ+ au Québec

La langue française est connue et reconnue pour posséder un grand nombre de règles concernant l’orthographe, la grammaire, et même la prononciation. Mais il y aussi de nombreux cas pour lesquels il n’existe aucune règle. Ce que l’on dit et ce que l’on ne dit pas est alors le résultat d’une entente tacite entre les […] L’article Capsule de français : Muet ou […]

Témoignage de Taylor McClure, journaliste au Sherbrooke Record Traduction de l’anglais : Simon-Claude Gingras Il y a maintenant deux ans, j’ai obtenu un baccalauréat en Histoire et en Études internationales de l’Université Bishop. Deux semaines après la fin de mes cours, on m’a offert un emploi au journal The Record, un des deux seuls quotidiens […] L’articl […]