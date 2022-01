La Journée Bell Cause pour la cause a lieu aujourd’hui, le 26 janvier, et nous nous joignons à cet événement annuel pour favoriser la réalisation de progrès significatifs en santé mentale.

Dossier Santé mentale et Communautaire

La COVID-19 a bouleversé tous les aspects de notre vie, y compris notre santé mentale. Cependant, des outils sont accessibles pour nous soutenir nous-mêmes et soutenir les autres.

Cette année, la campagne de la Journée Bell Cause pour la cause met en évidence les façons dont nous pouvons nous soutenir nous-mêmes et soutenir nos proches en continuant d’écouter, d’en parler et d’être là les uns pour les autres. Tous les Canadiens peuvent jouer un rôle dans leurs collectivités, leurs milieux de travail, leurs écoles et à la maison.

Depuis 2010, des Canadiens et des gens de partout sur la planète ont participé à la plus grande conversation sur la santé mentale au monde lors de la Journée Bell Cause pour la cause. Ensemble, nous avons fait de grands pas dans la lutte contre la stigmatisation entourant les problèmes de santé mentale et pour nous inspirer mutuellement à poser des gestes visant à créer un Canada où tout le monde peut obtenir l’aide dont il a besoin. Selon un récent sondage effectué par Nielsen Consumer Insights, 82 % des Canadiens se disent maintenant à l’aise de parler ouvertement de santé mentale, comparativement à seulement 42 % en 2012. En participant et en posant des gestes, nous aidons tous à vraiment changer les choses.

C’est pourquoi nous nous joignons à la 12e édition annuelle de la Journée Bell Cause pour la cause, afin de contribuer à créer un changement positif.

Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera cinq cents à des programmes canadiens de santé mentale pour chaque message texte, appel local ou interurbain, tweet ou vidéo TikTok admissible accompagné du mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter et YouTube, et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause sur Facebook ou du filtre Snapchat de réalité augmentée Bell Cause pour la cause. Les participants n’auront pas à payer d’autres frais que ceux qu’ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet ou de téléphonie.

Vous pouvez également trouver des ressources, en apprendre davantage sur des organismes qui offrent des services et du soutien en santé mentale partout au pays et télécharger la trousse Bell Cause pour la cause pour amorcer votre propre conversation sur la santé mentale à la maison, à l’école ou au travail.

Veuillez vous joindre à nous dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause en témoignant votre soutien à tous ceux qui vivent avec une maladie mentale et ceux qui les aident.

Ressources sur le suicide

Québec : 1-866-APPELLE (277-3553). Les CLSC peuvent aussi vous aider.

: 1-866-APPELLE (277-3553). Les CLSC peuvent aussi vous aider. Canada: Service de prévention du suicide du Canada 833-456-4566

Service de prévention du suicide du Canada 833-456-4566 France Infosuicide 01 45 39 40 00 SOS Suicide : 0 825 120 364 SOS Amitié : 0 820 066 056

01 45 39 40 00 : 0 825 120 364 : 0 820 066 056 Belgique : Centre de prévention du suicide 0800 32 123.

: 0800 32 123. Suisse: Stop Suicide

Portugal: (+351) 225 50 60 70

Le guide d’intervention auprès de personnes suicidaires démystifie le suicide. Il permet d’aider les proches à reconnaître les signes avant-coureur du suicide et de déterminer qu’est-ce qui peut être fait pour soutenir la personne en crise.

Une section du guide est réservée aux endeuillés par suicide.

Le livre est disponible au coût de 9,95$. Par téléphone: (514) 256-9000, en région: 1-877-256-9009. Par Internet.

Par la poste: Reflet de Société 4260 Ste-Catherine Est Montréal, Qc. H1V 1X6.

Maintenant disponible en anglais: Quebec Suicide Prevention Handbook.

