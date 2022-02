Un livre de Raymond Viger et Colin McGregor

Quebec, is a world leader in one sad category : suicides. Even attempts, rife within the youth population, leave indelible scars. Any suicidal act, completed or attemted, has many victims.

From the streets of Canada’s poorest area to the isolated northern Arctic native villages over 1,000 miles north the extent of this scourge within Quebec society has had one unintended beneficial consequence.

The province’s suicide intervention community has accumulated a vast repository of knowledge and techniques they use on a daily basis. Despair, addiction, loneliness, loss : reasons for suicidal thoughts are varied, but Quebec’s overworked interveners have noticed similarities in the trajectory sufferers take on their downward slid

The compact, concise, easy-to-read Quebec Suicide Prevention Handbook is an indispensable tool for psychologists, social workers and community workers. Now for the first time this book has been adapted into English.

The original author, Raymond Viger, therapist, youth centre operator and community activist, has over 25 years’ experience in the field.He has teamed up with Colin McGregor, long-term federal inmate, lifelong journalist to produce this small, handy, affordable handbook for social workers and sufferers alike. Both men have also attempted the awful final act. Viger trains social workers at several colleges, including McGregor’s alma mater, McGill University, in suicide prevention techniques. What is the extent of the problem ? What triggers, warning signs, should people look out for ? How do you deal with an actively self-destructive person ? At what stage should specific helpful acts be undertaken ? This guidebook demystifies the subject. Charts and graphs lay out easy-to-follow ideas. This book is a vital resource. A section is adressed to those who have suffered the grief of a loved one’s suicide.

Au début de la trentaine deux tentatives de suicide. Il entreprend à leur suite une première thérapie pour sortir de la crise suicidaire. Puis une deuxième, pour analyser ce qui l’amène à entrer en crise. Appréciant le nouveau mode de vie qu’il découvre alors, il prend le parti de suivre un cours de thérapeute. Non pas pour sauver le monde, mais pour s’assurer de pouvoir reconnaître les signes avant-coureurs de sa dépression et de ses propres difficultés de fonctionnement.

Au cours des 25 dernières années, l’auteur a été travailleur de rue et intervenant de crise auprès de personnes suicidaires. Il a été le confident autant de victimes d’agressions sexuelles que d’agresseurs, ou de gens perturbés dans leur sexualité. Il a travaillé dans plusieurs milieux fermés, notamment ceux des jeunes marginalisés ou celui de la prostitution. Il a enseigné pendant cinq ans le Travail social à l’Université McGill.

Journaliste depuis 1974 il a publié son premier roman en 1992. Avec ses livres, il nous fait partager son vécu et celui des milliers de personnes qu’il a aidées. L’ensemble des confidences reçues par l’auteur fait de lui une personne crédible et reconnue. Il s’est d’ailleurs vu décerner plusieurs prix autant pour son intervention que pour son travail journalistique.

Il est régulièrement sollicité pour donner des conférences et des ateliers autant dans les écoles, les organismes communautaires qu’auprès de citoyens impliqués et sensibles aux thèmes sociaux.

Depuis 1992, l’auteur est directeur clinique du Journal de la Rue et rédacteur en chef du magazine Reflet de Société. Les thèmes sociaux font partie de son quotidien.

Depuis 1997, Raymond Viger a été consulté par différents organismes, universités et institutions partout dans le monde. En 2007, il a été invité à faire une tournée d’une trentaine de conférences dans les principales villes de France sur l’intervention auprès des jeunes.

Depuis plus de cinq ans, Colin McGregor est chroniqueur en français pour le magazine d’information et de sensibilisation Reflet de Société. Colin a ensuite été le traducteur de deux livres, Quebec Suicide Prevention Handbook et Love in 3 D, leur permettant de passer du français à l’anglais.

