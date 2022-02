À tous les mois, Reflet de Société diffusera en direct des tables rondes sur différentes thématiques sociales. On débute le 26 février prochain avec une problématique qui prend de plus en plus d’ampleur au Québec, soit le harcèlement de rue.

Panélistes

Animatrice

Arianna Noera, journaliste du magazine Reflet de Société

Billet présentiel | Entrée gratuite

** Puisque la salle offre des places assises (et limitées), nous vous conseillons fortement de réserver vos billets.

Billet virtuel | Entrée gratuite

À propos de Soraya Martinez Ferreda

Engagée pour et avec la communauté, Soraya Martinez Ferreda est une fière citoyenne de l’Est de Montréal depuis les années 80. Lorsque sa famille a fui la dictature du Chili, c’est dans Hochelaga qu’ils se sont installés. La députée d’Hochelaga-Maisonneuve y est profondément enracinée, elle travaille un peu partout dans l’Est et elle vis maintenant avec ses deux adolescents.

Comme plusieurs d’entre vous, ses parents ont toujours travaillé fort. Sa mère, avec d’autres parents, a fondé un organisme communautaire venant en aide aux parents d’enfants souffrant des Troubles de spectre de l’autisme (TSA) et de déficience intellectuelle (DI) et son père est chauffeur d’autobus. Le courage, le sens profond de la communauté et la résilience sont des valeurs qui lui ont été transmises par ms famille.

À propos du Centre d’éducation et d’action des femmes

Le CÉAF est un organisme à but non lucratif fondé en 1972. Issu d’une initiative locale, notre centre est implanté depuis ses débuts au cœur du quartier Sainte-Marie situé dans le Centre-Sud de Montréal. Notre approche est clairement féministe; nous reconnaissons que les femmes subissent des discriminations et nous militons pour la défense de nos droits.

Le CÉAF a pour mission de briser l’isolement des femmes et de leur permettre d’entreprendre avec d’autres femmes un processus visant l’autonomie et la prise en charge tant sociale, économique qu’affective et de susciter l’implication dans le milieu.



