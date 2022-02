À tous les mois, Reflet de Société diffusera en direct des tables rondes sur différentes thématiques sociales. On débute ce matin avec une problématique qui prend de plus en plus d’ampleur au Québec, soit le harcèlement de rue.

Rejoignez la discussion dès maintenant en cliquant sur l’adresse suivante : https://bit.ly/3t2uzsl. Tous vos commentaires seront lus et répondus en direct. La table ronde commencera à 10h.

Panélistes

Soraya Martinez Ferrada, députée d’Hochelaga-Maisonneuve

Audrey Simard, organisatrice communautaire et militante contre le harcèlement de rue

Mélusine Dumerchat, chargée de cours et doctorante en sociologie à l’Université du Québec à Montréal

Animatrice

Arianna Noera, journaliste du magazine Reflet de Société

Billet virtuel | Entrée gratuite

À propos de Soraya Martinez Ferreda

Engagée pour et avec la communauté, Soraya Martinez Ferreda est une fière citoyenne de l’Est de Montréal depuis les années 80. Lorsque sa famille a fui la dictature du Chili, c’est dans Hochelaga qu’ils se sont installés. La députée d’Hochelaga-Maisonneuve y est profondément enracinée, elle travaille un peu partout dans l’Est et elle vis maintenant avec ses deux adolescents.

Comme plusieurs d’entre vous, ses parents ont toujours travaillé fort. Sa mère, avec d’autres parents, a fondé un organisme communautaire venant en aide aux parents d’enfants souffrant des Troubles de spectre de l’autisme (TSA) et de déficience intellectuelle (DI) et son père est chauffeur d’autobus. Le courage, le sens profond de la communauté et la résilience sont des valeurs qui lui ont été transmises par ma famille.

À propos de Audrey Simard

« En 2012, avec des militantes du CÉAF, face à l’immense décalage existant entre la détresse vécue par les personnes qui sont confrontées au harcèlement de rue (majoritairement des filles, des femmes et des personnes appartenant à la communauté LGBTQ+) versus la tendance largement répandue à banaliser ces violences commises dans l’espace public, à blâmer celles qui le subissent d’en être responsables et à ainsi déresponsabiliser les harceleurs, on a décidé de briser le silence qui régnait autour de cette problématique en menant des actions collectives vidant à dénoncer et documenter son ampleur. Depuis 10 ans, en nous appuyant sur les nombreux témoignages que nous avons reçus au fil du temps, nous avons, notamment, contribué mener la toute première recherche québécoise visant à documenter ses impacts, créé de nombreux outils visant encourager les témoins de ces actes à réagir en solidarité avec celles qui sont ciblées par les harceleurs, pris parole dans plusieurs médias, interpellé des élu.e.s et des institutions clés comme la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) pour les inciter à agir sur la problématique. »

À propos de Mélusine Dumerchat

Sa thèse porte sur la sécurité urbaine du point de vue du genre. Elle a collaboré à plusieurs recherches sur les violences de genre et notamment le harcèlement de rue. Elle est l’une des co-auteures de la première recherche sur les impacts du harcèlement de rue sur les femmes à Montréal (2021) et mène actuellement une recherche sur l’expérience du harcèlement de rue chez les jeunes, en partenariat avec le Centre d’éducation et d’action des femmes (CÉAF). Elle dispense, aussi avec le CÉAF, des ateliers et formations sur le harcèlement de rue et développe des outils de sensibilisation sur le sujet.

À propos de Arianna Noera

Journaliste italienne francophone, Arianna a obtenu son diplôme de bachelière en histoire de l’art et archéologie de l’Université de Liège (Belgique) avant de s’établir au Québec. Elle s’est spécialisée à l’école de design de l’UQAM en architecture moderne et patrimoine. Depuis son arrivée à la rédaction de Reflet de Société, elle a démontré des points d’intérêt variés.

Articles à lire sur le harcèlement de rue

Autres textes sur Société

Suggestion littéraire

Vanessa… Voyages dans les Caraïbes Le roman permet d’entendre le témoignage de victimes autant que d’agresseurs, de jeunes en quête de leur identité sexuelle. Il aborde la sexualité sous différents angles tout en dédramatisant le sujet : relations d’amitié, relations amoureuses, sexualité, abus, harcèlement, homosexualité… Il permet aux adolescents dans leur quête sexuelle, aux personnes vivant des difficultés touchant la sexualité, aux enseignants et parents qui doivent parler de sexualité avec les jeunes, de s’y retrouver tout en découvrant des moyens pour les aider et les soutenir dans leur cheminement.

Autres livres pouvant vous intéresser