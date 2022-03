Proches aidants : faire ses deuils Faire le deuil d’une personne est un processus qui varie d’un individu à l’autre. Dans le cas des proches aidants – ou aidants naturels – ce processus se complexifie, car plusieurs deuils sont à réaliser en même temps après la disparition de la personne dont ils prenaient soin. Cependant, les rituels visant à rendre hommage […] L’article Proches aidants : fa […]

La vie après la prison C’est en ma qualité d’ex-détenu ayant passé plusieurs décennies en prison qu’on m’a demandé de parler de ce que peut signifier réintégrer la société après une si longue absence. Traduction de l’anglais : Simon-Claude Gingras La meilleure nouvelle jamais écrite à ce propos fut publiée en 1819 par le célèbre auteur de fables américain Washington […] L’article […]

Mister Big : un outil contre les relations toxiques India Desjardins n’a plus besoin de présentation : c’est une écrivaine qui touche tous les âges et tous les genres. Aurélie Laflamme demeure son plus grand succès. La protagoniste est devenue une véritable héroïne littéraire québécoise. Mais India n’est pas seulement Aurélie. C’est une écrivaine engagée dans la protection animale et dans le féminisme militan […]

Les saules : Nos alliés contre la pollution Isabelle Burgun — Agence Science-Presse Les saules n’ont pas fini de surprendre. Une récente étude réalisée au Québec montre que les plantations de ces arbres faciles à cultiver pourraient combiner traitement des eaux usées et production de biocarburant. C’est leur tolérance à la contamination et leur grande production de biomasse qui a attiré l’attention de […]

L’Original : De l’art engagé et écolo L’Original est une galerie d’art unique en son genre. Situé sur la rue Saint-Paul, à Montréal, cet organisme à but non lucratif (OBNL) est géré par un jeune Français de 22 ans arrivé au Québec il y a quatre ans. Son but? Promouvoir des artistes urbains et engagés tout en utilisant des matériaux recyclés. Dorian […] L’article L’Original : De l’art engagé et é […]

Les casse-cou de Hochelaga-Maisonneuve Traduction de l’anglais : Simon-Claude Gingras Chaque jour, au retour du travail, j’attends l’autobus durant un moment sur le coin Ste-Catherine et Pix-IX. C’est là que je les vois, les casse-cou de Hochelaga-Maisonneuve. Ils se faufilent dans la circulation, une tasse à la main. Ils approchent chaque voiture, chaque camion arrêté aux feux et demandent […] L […]

Histoire : La maison Gibbs L’histoire de la maison Gibbs, qui aurait accueilli entre 2000 et 3500 enfants débarqués directement d’Angleterre entre 1869 et 1948. Par Jean-Marie Dubois, professeur émérite du département de géomatique appliquée à l’Université de Sherbrooke L’histoire de la maison Gibbs (Gibb’s Home) commence avec son premier propriétaire, Lindsey B. Lawford (1823-1898). […]

Capsule de français : Pourquoi on n’aime pas les anglicismes? Les anglicismes… au Québec, on n’aime pas ça, en France, ils en font tout plein, ben plus que nous, voyons! Un texte de Ada Luna Salita | Dossier Éducation 27 capsules sur les difficultés de la langue française sont présentées par l’humoriste Fred Dubé. L’article Capsule de français : Pourquoi on n’aime pas les anglicismes? est apparu en premier sur Reflet […]

Éoliennes : tueuses d’oiseaux? Par Marion Spée — Agence Science-Presse L’idée que les éoliennes soient de grandes tueuses d’oiseaux revient de façon récurrente depuis des années. On l’a même entendue de la bouche de l’ancien président Trump, lors de son débat télévisé avec Joe Biden. Selon le US Fish and Wildlife Service, les éoliennes tuent effectivement, en moyenne, 230 000 oiseaux […] […]