Les fausses nouvelles Il s’agira d’un éditorial qui ressemblera plus à une chronique d’humeur. Pardonnez cette entorse à la rigueur journalistique, mais mon psy m’a toujours dit qu’il est parfois sain de déchirer sa chemise et de sortir des sentiers battus. À trop suivre les normes, on peut perdre son identité et son authenticité. Les fausses nouvelles ont […] L’article Les fauss […]

Des vikings au Canada Agence Science-Presse On sait depuis un demi-siècle que des Vikings ont vécu à L’Anse-au-Meadows, au nord de l’île de Terre-Neuve, mais on ignore à quelle époque. Voilà qu’on a pour la première fois une date précise… grâce à une éruption solaire. C’est le genre de détermination qui aurait été impossible dans les années 1960, lorsque ce site […] L’article Des […]

Proches aidants : faire ses deuils Faire le deuil d’une personne est un processus qui varie d’un individu à l’autre. Dans le cas des proches aidants – ou aidants naturels – ce processus se complexifie, car plusieurs deuils sont à réaliser en même temps après la disparition de la personne dont ils prenaient soin. Cependant, les rituels visant à rendre hommage […] L’article Proches aidants : fa […]

La vie après la prison C’est en ma qualité d’ex-détenu ayant passé plusieurs décennies en prison qu’on m’a demandé de parler de ce que peut signifier réintégrer la société après une si longue absence. Traduction de l’anglais : Simon-Claude Gingras La meilleure nouvelle jamais écrite à ce propos fut publiée en 1819 par le célèbre auteur de fables américain Washington […] L’article […]

Mister Big : un outil contre les relations toxiques India Desjardins n’a plus besoin de présentation : c’est une écrivaine qui touche tous les âges et tous les genres. Aurélie Laflamme demeure son plus grand succès. La protagoniste est devenue une véritable héroïne littéraire québécoise. Mais India n’est pas seulement Aurélie. C’est une écrivaine engagée dans la protection animale et dans le féminisme militan […]

Les saules : Nos alliés contre la pollution Isabelle Burgun — Agence Science-Presse Les saules n’ont pas fini de surprendre. Une récente étude réalisée au Québec montre que les plantations de ces arbres faciles à cultiver pourraient combiner traitement des eaux usées et production de biocarburant. C’est leur tolérance à la contamination et leur grande production de biomasse qui a attiré l’attention de […]

L’Original : De l’art engagé et écolo L’Original est une galerie d’art unique en son genre. Situé sur la rue Saint-Paul, à Montréal, cet organisme à but non lucratif (OBNL) est géré par un jeune Français de 22 ans arrivé au Québec il y a quatre ans. Son but? Promouvoir des artistes urbains et engagés tout en utilisant des matériaux recyclés. Dorian […] L’article L’Original : De l’art engagé et é […]

Les casse-cou de Hochelaga-Maisonneuve Traduction de l’anglais : Simon-Claude Gingras Chaque jour, au retour du travail, j’attends l’autobus durant un moment sur le coin Ste-Catherine et Pie-IX. C’est là que je les vois, les casse-cou de Hochelaga-Maisonneuve. Ils se faufilent dans la circulation, une tasse à la main. Ils approchent chaque voiture, chaque camion arrêté aux feux et demandent […] L […]

Histoire : La maison Gibbs L’histoire de la maison Gibbs, qui aurait accueilli entre 2000 et 3500 enfants débarqués directement d’Angleterre entre 1869 et 1948. Par Jean-Marie Dubois, professeur émérite du département de géomatique appliquée à l’Université de Sherbrooke L’histoire de la maison Gibbs (Gibb’s Home) commence avec son premier propriétaire, Lindsey B. Lawford (1823-1898). […]