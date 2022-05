Un livre de BerekYah – Slam – 9,95$ (13,90$*)

Description sommaire du livre

Première publication de la slameuse Berekyah: Des rivières et des rêves, un livre de poésie urbaine.

Armée de ses rimes et de ses mots, ce que BerekYah dévoile à travers ce recueil, c’est, d’abord et avant tout, la poésie de ses maux. L’amour et ses maux, mais également ce profond amour pour les mots. Des rivières et des rêves s’est dessiné au fi l du temps grâce à l’empreinte de ses pas à travers courants et marées. Ce sont les lieux connus et imaginés de son esprit sur papier. Des lieux où l’amour est Reine et, la poésie, son mentor. Créer. Allier les mots à l’art au lieu de compenser par de l’or quand on broie du noir. Ce recueil est un message; l’imagination peut tout repeindre. Rivage ou mirage? Peu importe, suivons l’horizon et les vagues nous mèneront vers cette vision. BerekYah vous invite à prendre place dans sa barque de papier pour longer les méandres de sa réalité. Elle vous incite à comprendre que de son encre, elle peut en changer l’épopée. Des rivières et des rêves dont les rêves reconstruisent les rivières à la dérive. En naviguant sur les flots de sa poésie, on comprend que c’est en écrivant qu’elle s’affranchit. Les mots sont les outils avec lesquels elle creuse la terre de ses émotions à la recherche des racines de ses tourments. Et puis les rimes sont les calmants qui les déciment pour qu’elles renaissent symboliquement.

* Le prix total inclut les frais de transport et la taxe annexée.

Présentation de l’auteure (BerekYah)

Née à Port-Au-Prince en 1988, BerekYah est une poète et dramaturge engagée qui a développé sa passion pour les lettres, les arts et la scène à Montréal.

Elle écrit et met en scène son premier spectacle en 2011, aux côtés de Xav Ier. Noël vs Le Love est une pièce de théâtre drôle et poétique. L’année suivante, elle présente son premier recueil de poésie intitulé Des rivières et des rêves. Grâce à son travail, elle est invitée à donner des prestations ainsi qu’une série d’ateliers au sein d’établissements scolaires du Québec.

Arrivée en Guyane française en 2014, elle participe à la mise en scène de divers projets théâtraux. Elle est appelée en 2015 à mettre en scène, au Gabon, la pièce slam Les poètes du Panthéon avec la crème des slameurs régionaux.

En février 2016, elle publie son second livre aux Éditions TNT, une œuvre dramatique intitulée Flash Nude. Pièce de théâtre documentaire satirique qu’elle met en scène en Guyane française avec la toute première troupe de théâtre d’été de la Cie Maztek.

