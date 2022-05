Je me souviens du Refus Global

Quand on pense au mot cimetière, il est facile d’imaginer un grand espace gazonné avec des pierres tombales. L’idée n’est pas toujours des plus plaisantes, mais c’est un stéréotype de n’importe quel cimetière dans le monde, ou presque. Il existe dans notre culture seulement deux options qui se présentent à nos êtres chers après notre […] L’article Cimetières […]

À l’échelle planétaire, la santé et la subsistance des populations reposent étroitement sur la viabilité des écosystèmes. L’ère de la mondialisation a entraîné une fragilisation de l’environnement naturel. Les comportements écoresponsables de chacun sont peut-être la solution. Un texte de Virginie Francoeur, Ph. D. Les causes les plus importantes de cette d […]

Nous avons déjà publié un reportage sur India Desjardins et son livre Mr. Big. L’autrice nous parle des relations toxiques véhiculées par des émissions telles que Sex in the City. Ingrid Falaise, autrice qui nous décrit les violences conjugales qu’elle a subies, a eu sa chronique dans notre magazine pour témoigner des horreurs d’une telle […] L’article Défin […]

Voici le témoignage d’une fin qui n’est qu’un début, une mise à nu de ma réalité et de mes difficultés. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais vous connaîtrez mon histoire. L’amour est puissant mais aussi destructeur. Un texte de Lewis Gagnon Au cours de ma vie, j’ai dû vivre plusieurs deuils, surtout côté amoureux. […] L’article Deuils amoureux : Il étai […]

Que ce soit l’exposition d’une urne sur le siège d’une motocyclette, l’installation d’un campement en plein air ou la suspension de photos aux branches d’un arbre, les alternatives aux méthodes traditionnelles sont diverses et variées. Un texte de Camille Cusset Selon la sociologue Laurence Hardy, les services funéraires privés ne se basent plus exclusiveme […]