Un livre de Raymond Viger et Delphine Caubet

Anthologie – 29,95$ (41,79$*)

Description sommaire du livre

Le Québec social et culturel de 1993 à aujourd’hui. Pendant plus de deux décennies, les journalistes de Reflet de Société ont parcouru le Québec, le Canada et l’étranger pour dénicher des sujets atypiques, marginaux, afin d’informer leurs lecteurs.

Ce livre est une sélection d’articles autour des thématiques suivantes :

Société

Éducation

International

Santé et santé mentale

Gangs de rue

Milieu carcéral

Prostitution.

Il regroupe 300 pages de reportages et de témoignages avec une actualisation des faits et une courte présentation de ce que les personnes interviewées sont devenues.

Découvrez, de page en page, la voix d’un Québec qui a grandi au fil du temps et des enjeux.

* Le prix total inclut les frais de transport et la taxe annexée.

Nouveauté 2020 – Marginaux et fiers de l’être

Présentation de l’auteur (Raymond Viger)

Au début de la trentaine deux tentatives de suicide. Il entreprend à leur suite une première thérapie pour sortir de la crise suicidaire. Puis une deuxième, pour analyser ce qui l’amène à entrer en crise. Appréciant le nouveau mode de vie qu’il découvre alors, il prend le parti de suivre un cours de thérapeute. Non pas pour sauver le monde, mais pour s’assurer de pouvoir reconnaître les signes avant-coureurs de sa dépression et de ses propres difficultés de fonctionnement.

Au cours des 25 dernières années, l’auteur a été travailleur de rue et intervenant de crise auprès de personnes suicidaires. Il a été le confident autant de victimes d’agressions sexuelles que d’agresseurs, ou de gens perturbés dans leur sexualité. Il a travaillé dans plusieurs milieux fermés, notamment ceux des jeunes marginalisés ou celui de la prostitution. Il a enseigné pendant cinq ans le Travail social à l’Université McGill.

Journaliste depuis 1974 il a publié son premier roman en 1992. Avec ses livres, il nous fait partager son vécu et celui des milliers de personnes qu’il a aidées. L’ensemble des confidences reçues par l’auteur fait de lui une personne crédible et reconnue. Il s’est d’ailleurs vu décerner plusieurs prix autant pour son intervention que pour son travail journalistique.

Il est régulièrement sollicité pour donner des conférences et des ateliers autant dans les écoles, les organismes communautaires qu’auprès de citoyens impliqués et sensibles aux thèmes sociaux.

Depuis 1992, l’auteur est directeur clinique du Journal de la Rue et rédacteur en chef du magazine Reflet de Société. Les thèmes sociaux font partie de son quotidien.

Depuis 1997, Raymond Viger a été consulté par différents organismes, universités et institutions partout dans le monde. En 2007, il a été invité à faire une tournée d’une trentaine de conférences dans les principales villes de France sur l’intervention auprès des jeunes.

Présentation de l’auteure (Delphine Caubet)

Son premier best-seller, D’un couvert à l’autre, met en scène le chemin parcouru entre la fondation du premier journal de rue francophone au monde, le Journal de la Rue et la création du Bistro le Ste-Cath. Elle y présente les artistes qui y ont laissé leur marque tels que: Élizabeth Blouin Brathwaite, Pascal Dufour, Andréanne Martin, Angélique Duruisseau… Le Ste-Cath reverse à la communauté 100% de ses surplus et présente plus de 250 spectacles gratuits par année.



Enthousiaste de nature, elle aime observer et étudier les événements sociaux. Ce pour quoi ses études de science politique l’ont passionnée. Aujourd’hui, ce sont elles qui la conduisent à vouloir communiquer cet intérêt. Elle souhaite, par le truchement de ses articles et de ses livres, toucher et intéresser le lecteur à des faits d’actualité notables selon le cas autant pour la pertinence de l’information qu’ils recèlent que pour son incongruité. Ses domaines de prédilection sont les enjeux sociaux, la politique, la religion et particulièrement le mélange des trois!

