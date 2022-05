Un livre de Bruno Robitaille

Paroles de chanson – 9,95$ (13,90$*)

Description sommaire du livre

L’Adulescent déploie des présomptions, ressentiments et opinions du point de vue d’un adulte adolescent de 31 années lumière. Sa position en relation avec des thématiques diversifiées telles que l’amitié, la politique, la famille, l’argent, la technologie et les dépendances planétaires. Du négatif au positif en passant par le réalisme, ces brèves proses reflètent vraisemblablement l’identité d’un artiste disparate ayant de la suite dans les idées… l’horreur est humaine !

* Le prix total inclut les frais de transport et la taxe annexée.

Nouveauté 2021 – La fin d’une époque

Présentation de l’auteur (Bruno Robitaille)

Passager occidental, né à Montréal le 2 avril 1985 selon Wiki-pédiatre. Issu d’une famille nucléaire à revenu modique, tranquille et débrouillarde. Élève dissipé réfractaire à l’académisme, placé en marge des communautés, et même des cas isolés.

Personne à qui ressembler en pleine crise d’identité, seul le dessin concorde. Des sanctions seront d’ailleurs imposées pour vandalisme prémédité. Les copies infligées attisent la passion pour les mots. Soudain, surgît la sonorité distinctive qui change une vie, le coup de foudre avec la musique rap. Me sentir interpellé, des collaborations exclusives avec les plus grands rappeurs du moment. Habité par une culture à découvrir, écrire pour mieux s’exprimer. Volonté d’apprentissage linguistique, intérêt pour les racines oubliées.

Des pages jaunissent, hibernant au gré des saisons. Les poèmes s’empilent pendant plus d’une décennie jusqu’au Café-Graffiti. Adhésion aux ateliers d’écriture et de perfectionnement, maîtrise de figures de style et matérialisations littéraires. Droits d’auteur reconnu et légitimés, retour aux sources par l’entremise de la parution des bandes-dessinées, de connivence avec M. Raymond Viger, un père fondateur mentor à ses heures. Le dernier patriote en terre natale, fier combattant de l’épanouissement d’une jeunesse négligée.

Autres livres de l’auteur (Bruno Robitaille)