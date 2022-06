Entre juillet et septembre, l’omniprésence des guêpes qui tournoient autour des assiettes et des verres peut rendre les repas en terrasse et les pique-niques désagréables. Sont-elles plus agressives pour autant ? Le Détecteur de rumeurs a cherché la réponse. Catherine Crépeau – Le Détecteur de rumeurs – Agence Science-Presse Plus nombreuses La plupart de la […]

Imaginez, le jeune Lewis, 16-17 ans, qui se pose des questions sur son identité sexuelle. Il espère trouver des réponses en lisant un livre dont le personnage principal est homosexuel et le seul livre qu’il trouve est dans la collection Tabou. Il se pose encore plus de questions sur la validité de ses sentiments. Un […] L’article Littérature LGBTQ+ : L’histo […]

Black Girls from Laval est un balado coanimé par Christle Gourdet, Naïla Rabel et Laurie Petit. Il compte actuellement plus de 60 épisodes de 30 à 60 minutes. Pourquoi ce titre? Elles voulaient démystifier le stéréotype des personnes noires vivant à Montréal-Nord souvent représenté dans les médias traditionnels québécois. En 2021, elles ont gagné un […] L’a […]