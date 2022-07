La pauvreté cachée des anglophones

Viens-t’en fille!😂😂😂😂 Lauren Boebert suggested invading Canada to “liberate our neighbors to the North” during an interview at CPAC earlier this year. pic.twitter.com/gi3eaAYs7F — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) June 30, 2022 Commentaire inutile à m’envoyer: elle peut venir coucher chez nous! L’article Elle propose d’envahir le Canada pour nous… libérer! est […]

Coudon… ils sont genre 10 dessus!😂😂😂😂😂 BREAKING: We have exclusive footage of Trudeau's officers taking down protesters, picking them off one by one, and violently assaulting them. Trudeau is ruthless, and he is out for blood. pic.twitter.com/ttFHkt9QcP — Keean Bexte (@TheRealKeean) June 30, 2022 Commentaire inutile à m'envoyer: il manifeste pour quoi?