Black Girls from Laval est un balado coanimé par Christle Gourdet, Naïla Rabel et Laurie Petit. Il compte actuellement plus de 60 épisodes de 30 à 60 minutes. Pourquoi ce titre? Elles voulaient démystifier le stéréotype des personnes noires vivant à Montréal-Nord souvent représenté dans les médias traditionnels québécois. En 2021, elles ont gagné un […] L’a […]

Depuis 30 ans, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale peuvent mettre un peu de baume sur leurs maux grâce aux Impatients. C’est par le biais d’activités artistiques que cet organisme à but non lucratif tente d’aider ces personnes, en leur offrant un espace de création libre et sans jugement. Fondé en […] L’article Les Impatients ont 30 […]

Certains intervenants soutiennent que « plus les humains vieillissent, plus il est difficile de les changer ». Avec plus de 30 ans d’intervention communautaire auprès d’ados au Café Graffiti, cinq années de présence dans le Grand Nord auprès des communautés inuites en crise suicidaire, dix années auprès de personnes suicidaires et en crise existentielle, je […]