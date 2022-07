Dossier Santé mentale

L’objectif d’Humain Avant Tout est de réduire les tabous entourant la santé mentale, briser l’isolement, redonner espoir et inciter les gens à demander de l’aide. L’organisme diffuse des témoignages de personnes qui vivent ou qui ont déjà vécu des troubles psychologiques diagnostiqués ou non. Voici celui de Caroline.

J’ai longtemps vu le monde en noir et blanc. Dans ma famille, quand j’allais moins bien, on me disait simplement que ça finirait par aller mieux. La santé mentale était plus que tabou : en fait, ça n’existait pas.

Mes parents ont fui la guerre du Vietnam et sont arrivés ici adolescents. Quand j’étais jeune, les autres enfants me disaient souvent de retourner dans mon pays. C’est difficile de grandir et d’essayer de trouver son identité dans un pays qui a toujours été le tien, mais qui refuse de t’inclure… cohabiter entre l’idée de vouloir être ‘’comme les autres’’ avec la pression d’honorer ses origines.

En 2015, j’étais très fatiguée, incapable de prendre des décisions toutes simples… À ce moment-là, j’ai consulté une infirmière. On a parlé ensemble de ce que je vivais et elle m’a proposé de venir la voir chaque semaine juste pour parler, elle m’a dit qu’elle serait mon oreille attentive. Elle en est venue à me prescrire des antidépresseurs et ça m’a beaucoup aidée.

Mon voyage au Vietnam en 2019 m’a également permis de faire la paix avec beaucoup de choses. J’ai compris d’où je venais, qui j’étais réellement et ça a bouclé la boucle sur beaucoup de questionnements face à la quête de mon identité.

En revenant, j’ai arrêté la médication. Ça faisait 5 ans que j’en prenais! L’humain est plus résilient que l’on pense. Avec de la douceur et de la patience, les couleurs reviennent toujours.

Ressources sur le suicide

Québec : 1-866-APPELLE (277-3553). Les CLSC peuvent aussi vous aider.

: 1-866-APPELLE (277-3553). Les CLSC peuvent aussi vous aider. Canada: Service de prévention du suicide du Canada 833-456-4566

Service de prévention du suicide du Canada 833-456-4566 France Infosuicide 01 45 39 40 00 SOS Suicide : 0 825 120 364 SOS Amitié : 0 820 066 056

01 45 39 40 00 : 0 825 120 364 : 0 820 066 056 Belgique : Centre de prévention du suicide 0800 32 123.

: 0800 32 123. Suisse: Stop Suicide

Portugal: (+351) 225 50 60 70

