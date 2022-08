Le 26 mai 1995, 800 femmes résidentes de Montréal, Longueuil et Rivière-du-Loup se mettent en marche vers Québec. Elles manifestent contre la pauvreté des femmes au Québec, qui était en augmentation depuis 1993. Cet événement ce sera appeler La marche du pain et des roses. Le Québec sera une des provinces des plus affectée, avec […] L’article La marche du pa […]

L’insécurité alimentaire est un phénomène de plus en plus présent. Avec l’inflation des prix dans les supermarchés, plusieurs se sont intéressés aux cuisines collectives. Le principe derrière les 1200 cuisines collectives du Québec est simple : les participants partagent les coûts de la nourriture et le travail de préparation des repas afin de profiter des [ […]

Jo-Anne Couillard travaille à la Clinique des Adolescents de l’hôpital Sainte-Justine depuis plus de vingt ans et elle compte bien y rester pour le reste de sa carrière. Près de 50 % des jeunes qu’elle rencontre sont des victimes d’agression sexuelle, soit environ 80 jeunes filles âgées de 12 et 18 ans par année. Plus, […] L’article Jo-Anne Couillard: Portra […]