La vie après la prison

Naïla Rabel est une jeune femme afrodescendante qui s’implique sur les réseaux sociaux pour lutter contre le racisme et l’envie de changer le monde. Elle souhaite voir un monde plus ouvert d’esprit où il fera mieux vivre pour l’ensemble de la population et en particulier les personnes marginalisées et issues de la diversité culturelle. Depuis […] L’article N […]

« Elle me disait : Quand tu te feras kidnapper ! Elle me suggérait de m’impliquer auprès de la famille de mes ravisseurs. De les aider dans les champs ou des choses comme ça. D’essayer de faire des exercices. De tenir un calendrier, parce que ça allait être long. Je n’étais plus certaine si j’avais le goût de […] L’article Infirmière sans Frontières : Marie- […]

Un texte de Catherine Crépeau – Le Détecteur de rumeurs Agence Science-Presse (www.sciencepresse.qc.ca) Les grands buveurs de café se font souvent dire de diminuer leur consommation et de prendre plutôt du thé pour mieux dormir. Mais le thé n’est-il pas lui aussi un stimulant ? Le Détecteur de rumeurs a vérifié. La caféine est le stimulant le plus étudié et […]

Par Colin McGregor Dans la ruelle attenante aux bureaux du Café Graffiti et du Bistro Le Ste-Cath, un nouveau look pour l’automne. Des graffitistes rénommés comme Monk.E, Korb et leurs amis ont peint une peinture murale sur le thème du « Samouraï d’automne ». Réalisé dans des couleurs métalliques austères pendant le week-end de la fête du […] L’article Murai […]