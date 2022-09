Proches aidants : faire ses deuils

Laurie Petit : Portrait d’une jeune femme noire engagée Laurie Petit est une jeune femme afrodescendante qui s’implique sur les réseaux sociaux pour lutter contre le racisme et l’envie de changer le monde. Elle souhaite voir un monde plus ouvert d’esprit où il fera mieux vivre pour l’ensemble de la population et en particulier les personnes marginalisées et issues de la diversité culturelle. Si […] L’article Laur […]

Dany Laferrière : Petit traité sur le racisme Petit traité sur le racisme est un essai de Dany Laferrière paru aux éditions Boréal en 2021. En 213 pages, Laferrière dresse un portrait du racisme en Amérique du Nord et particulièrement aux États-Unis, de l’esclavage à aujourd’hui. On ne présente plus Dany Laferrière. Auteur prolifique et membre de l’Académie française, originaire de Port-au-Prince en [… […]

Muraille « Samouraï d’automne » ici chez nous Par Colin McGregor Dans la ruelle attenante aux bureaux du Café Graffiti et du Bistro Le Ste-Cath, un nouveau look pour l’automne. Des graffitistes rénommés comme Monk.E, Korb et leurs amis ont peint une peinture murale sur le thème du « Samouraï d’automne ». Réalisé dans des couleurs métalliques austères pendant le week-end de la fête du […] L’article Murai […]

Les freins à l’adoption de comportements écoresponsables Un texte de Virginie Francoeur, Ph. D. Des freins organisationnels peuvent réduire l’engagement des employés dans les comportements écoresponsables. Ces comportements sont dans la majorité des cas des actes volontaires, allant au-delà de la tâche prescrite d’un employé. Par exemple, le covoiturage pour se rendre au bureau, apporter sa propre bouteille ou sa […]

Le thé excite moins que le café ? Un texte de Catherine Crépeau – Le Détecteur de rumeurs Agence Science-Presse (www.sciencepresse.qc.ca) Les grands buveurs de café se font souvent dire de diminuer leur consommation et de prendre plutôt du thé pour mieux dormir. Mais le thé n’est-il pas lui aussi un stimulant ? Le Détecteur de rumeurs a vérifié. La caféine est le stimulant le plus étudié et […]

Santé mentale : Géronto-criminologie Pour notre 6ème Table Ronde, qui a été diffusée le 6 juillet 2022, Reflet de Société a décidé de s’associer avec The Social Eyes afin d’offrir une table ronde en anglais. Le thème était la santé mentale, ils parlaient surtout des personnes plus âgées ainsi que des détenus. Pour cette occasion, deux panélistes ont accepté […] L’article Santé mentale : Géronto […]

Naïla Rabel : Portrait d’une jeune femme noire engagée Naïla Rabel est une jeune femme afrodescendante qui s’implique sur les réseaux sociaux pour lutter contre le racisme et l’envie de changer le monde. Elle souhaite voir un monde plus ouvert d’esprit où il fera mieux vivre pour l’ensemble de la population et en particulier les personnes marginalisées et issues de la diversité culturelle. Depuis […] L’article N […]

L’intelligence émotionnelle en ligne Le Centre pour l’intelligence émotionnelle en ligne (CIEL) est une fondation créée il y a deux ans. C’est l’humoriste et photographe Alexandre Champagne ainsi qu’Emmanuelle Parent, doctorante en communication, qui sont à la base du projet. La mission de la fondation est d’intégrer tous les principes de l’intelligence émotionnelle dans le monde numérique et d […]

Le moustique survit au choc d’une goutte de pluie ? Laurie Noreau – Le Détecteur de rumeurs Agence Science-Presse N’en déplaise à ceux qui espéraient cet été un répit des maringouins lors des jours pluvieux, ces petits insectes semblent littéralement se glisser entre les gouttes de pluie. Un mystère auquel s’est intéressé le Détecteur de rumeurs. On serait tenté de croire que le moustique ne fait […] L’artic […]