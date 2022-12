Un texte de Alexandra Grenier publié sur Reflet de Société | Dossier Santé mentale

Le 6 mai dernier avait lieu une table ronde sur la santé mentale organisée par l’équipe de Reflet de Société. Quatre panélistes étaient présents :

Mantisse, rappeur, artiste visuel et médiateur culturel dans les écoles secondaires.

Sans Pression, rappeur et intervenant jeunesse. Il est très impliqué dans la communauté et la santé mentale est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur.

Angélique, directrice de l’organisme Santé mentale Québec Rive-Sud. Elle a auparavant été intervenante en santé mentale pendant trois ans pour ce même organisme. Elle a elle-même eu des problèmes de santé mentale et c’est ce qui l’a motivée à travailler dans le milieu.

Isabelle, intervenante auprès des femmes victimes de violence. Elle a aussi travaillé pendant plus de dix ans en tant qu’intervenante en santé mentale, de même qu’avec des femmes itinérantes et des personnes âgées vulnérables. Elle est atteinte d’un trouble bipolaire de type 2.

Grâce à leurs différentes experiences, les panélistes ont su aborder différentes facettes de la santé mentale. Voici quelques faits saillants de la table ronde :

Lorsqu’on parle de santé mentale, c’est souvent pour parler des problèmes qui en découlent. Pourtant, c’est une mauvaise impression de ce qu’est réellement la santé mentale. Selon Angélique, chaque personne possède une santé mentale, tout comme chaque personne a une santé physique. « En fait, c’est un équilibre dynamique dans toutes les sphères de notre vie. Il y a des moments où notre santé mentale va être plus précaire, explique-t-elle. Même si tu as un diagnostic ou un trouble, tu peux quand même avoir une bonne santé mentale. »

L’une des choses qui peut affecter la santé mentale est l’environnement. Pour Isabelle, c’est de s’entourer de positif qui l’aide à garder un équilibre. « J’ai besoin de voir de belles choses, de m’entourer de lumière, de plantes. Pour moi, c’est primordial. Ça m’apporte de la joie. »

« C’est important de faire des choses qui nous font plaisir », renchérit Angélique. L’art est également un outil qui peut s’avérer très thérapeutique. Il occupe d’ailleurs une part importante de la vie de Mantisse, qui en a fait son métier. « L’art peut être un repère auquel on peut se rattacher et se reconnaître », explique-t-il.

Ça peut toutefois devenir un couteau à double tranchant. « Quand on vit de l’art, ça vient avec beaucoup de précarité et d’insécurité. Ça peut être difficile au niveau de la santé mentale », raconte le rappeur, membre du groupe LaF.

Pour sa part, Sans Pression confie que plusieurs personnes lui on dit que sa musique les avait grandement aidé lors de certaines périodes plus difficiles de leur vie.

Les aînés oubliés

Les problèmes de santé mentale peuvent toucher tout le monde, y compris les aînés. C’est d’ailleurs une tranche de la population qui est souvent oubliée lorsqu’on parle du sujet de la santé mentale. Isabelle, qui a longtemps travaillé auprès de personnes âgées, raconte que la problématique la plus vue chez eux est la dépression.

« Ils perdent le sens de la vie, ils n’ont plus de projets d’avenir, ils sont en perte d’autonomie, de facultés cognitives, de revenus, etc. Quand je travaillais avec eux, je tentais de les aider à trouver un sens à leur vie et des façons de mettre de la joie dans leur vie », raconte-t-elle.

De son côté, Angélique explique que les aînés sont la clientèle principale de son organisme. Celui-ci offre d’ailleurs plusieurs ateliers et groupes de soutien qui sont bénéfiques pour toute personne avec des problèmes de santé mentale et en particulier les personnes âgées. « Ça fait vraiment une différence pour eux d’avoir un groupe d’appartenance, de sortir de l’isolement, d’être capable de mieux gérer leur état, de trouver un sens à leur vie, etc. »

Un sujet encore tabou

Bien qu’on en entende de plus en plus parler dans les différentes sphères de la société, la santé mentale reste un sujet tabou chez bien des personnes, en particulier chez les communautés immigrantes, selon Sans Pression, lui-même étant originaire du Congo. « Chez les immigrants, c’est un très gros problème. Ce n’est pas un sujet avec lequel on est très à l’aise. Par exemple, j’ai un grand frère qui s’est suicidé et mon père ne l’a jamais admis. »

Les générations plus jeunes semblent toutefois de plus en plus enclines à aborder le sujet de la santé mentale. « Je vois que dans ma génération et chez les plus jeunes, il y a de plus en plus de normalisation avec le fait d’utiliser des services en santé mentale, raconte Mantisse. Je pense que c’est dans les établissements scolaires, là où tout commence, qu’il faut faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès à ces outils-là. »

Quelques conseils

Que ce soit pour accompagner quelqu’un qui souffre de troubles de santé mentale ou simplement pour vous aidez vous-même, il est important de mettre en place des stratégies efficaces d’aide. Isabelle conseille d’offrir une écoute sans jugement et sans attente aux personnes qui en ont besoin.

« Montrer qu’on est à l’écoute, créer des liens de confiance et accompagner les personnes qui ont besoin d’aide. Si on peut les accompagner plus loin que juste l’écoute, comme en allant à un rendez-vous médical avec eux par exemple, ça peut faire toute la différence », explique-t-elle.

Pour Angélique, l’important est d’abord d’oser aller chercher de l’aide. « Je sais que la honte nous empêche de le faire. Elle nous amène encore plus dans un bas-fond. La souffrance est inévitable, mais il y a certaines souffrances qu’on est capable d’éviter si on va chercher du soutien et de l’aide et si on trouve des gens qui sont capables de nous accueillir », conclut-elle.

Ressources

Santé mentale Québec Rive-sud : www.smqrivesud.ca

Mouvement santé mentale Québec : www.mouvementsmq.ca

L’Amarrage : www.lamarrage.ca

Tel-jeunes : www.teljeunes.com Ligne d’écoute : 1 800 263-2266

Ligne parents : www.ligneparents.com Ligne d’écoute : 1 800 361-5085

Association québécoise de prévention du suicide. 36 centres de crise à travers le Québec pour vous accueillir : www.aqps.info 1-866-277-3553 (24/7)

Service canadien de prévention du suicide : http://www.crisesservicescanada.ca/fr/ 1-833-456-4566 (24/7)

Ordre des psychologues du Québec : www.ordrepsy.qc.ca/web/ordre-des-psychologues-du-quebec/trouver-de-aide 514 738-1223 ou 1 800 561-1223

suicide.ca par téléphone : 1 866 APPELLE ou 1 866 277-3553 par texto : 1 855 957-5353

www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/prevenir-le-suicide

Regroupement des Services d’Intervention de Crise du Québec : http://www.centredecrise.ca

www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/informer-sur-troubles-mentaux/vivre-aupres-personne-trouble-mental

Répertoire des ressources en dépendances : http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/dependances

