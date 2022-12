Un texte d’Alexandra Grenier publié sur Reflet de Société | Dossier Internet et Culture

Black Girls from Laval est un balado coanimé par Christle Gourdet, Naïla Rabel et Laurie Petit. Il compte actuellement plus de 60 épisodes de 30 à 60 minutes. Pourquoi ce titre? Elles voulaient démystifier le stéréotype des personnes noires vivant à Montréal-Nord souvent représenté dans les médias traditionnels québécois. En 2021, elles ont gagné un prix au Gala Dynastie dans la catégorie Production web engagée de l’année.

Les principales motivations des animatrices venaient du fait d’être souvent considérées comme trop noires pour les personnes blanches et trop blanches pour les personnes noires. Elles ne savaient donc plus sur quel pied danser et où trouver un espace où elles seraient les bienvenues pour parler de leur réalité et de leurs opinions. Elles ont donc décidé de créer elles-mêmes cette tribune et ainsi est né Black Girls from Laval.

De l’actualité à l’action

Le premier épisode du balado a été mis en ligne le 24 juin 2020, soit presque un mois jour pour jour après le décès de George Floyd, Afro-Américain tué par un policier aux États-Unis le 25 mai 2020. Lorsqu’est survenu cet événement, Christle, qui étudie à l’UQAM en action culturelle, venait de faire un travail de session sur le mouvement Black Lives Matter. Elle s’est alors demandé comment elle pouvait agir à son niveau pour changer les choses, et c’est comme ça qu’elle a eu l’idée de faire un balado.

De son côté, Naïla souhaitait pouvoir échanger avec quelqu’un. Elle était déjà active sur les réseaux sociaux et avait notamment une chaîne Youtube, mais elle voulait aussi avoir une plateforme où elle n’œuvrerait pas seule.

Laurie, quant à elle, s’est jointe un peu plus tard à ses acolytes. Elle a d’abord été invitée, mais la chimie entre les trois femmes était si forte qu’elle est finalement devenue la troisième coanimatrice du balado.

Enjeux variés

Les thèmes discutés dans le balado sont multiples, mais se concentrent surtout sur le racisme et tout ce qui en découle. Parfois seules, parfois avec des invités, Christle, Naïla et Laurie abordent tout, sans tabou et dans un esprit d’échange, dans le but de s’améliorer. Les nombreux invités sont issus de tous les milieux et de toutes les origines. Ils apportent chacun leur expertise et leur point de vue unique sur divers enjeux comme la grossophobie, l’intimidation, les standards de beauté, la sexualité, le féminisme et bien d’autres.

L’écoute de ce balado peut parfois être inconfortable, mais reste très intéressante et permet d’en apprendre plus sur divers concepts et réalités méconnus des personnes non racisées. Malgré les sujets parfois épineux et délicats, le tout est fait avec humour et authenticité. Les personnalités attachantes et rafraîchissantes des animatrices nous donnent sans cesse envie d’écouter l’épisode suivant.

Que ce soit pour s’éduquer sur le racisme sous toutes ses formes ou simplement pour passer un bon moment, le balado Black Girls from Laval saura répondre à vos attentes.

Saviez-vous que…

Black Lives Matter (traduction : la vie des noirs compte) est un mouvement politique né en 2013 aux États-Unis pour représenter les intérêts des communautés noires américaines, en particulier face à des violences policières. Il milite également contre le racisme systémique envers les personnes noires. Le mouvement a repris de l’ardeur en 2020, suite au décès de George Floyd, Afro-Américain tué par un policier aux États-Unis le 25 mai de cette même année. Plusieurs manifestations ont eu lieu un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis, mais aussi à Montréal. Une fresque d’une centaine de mètres a notamment été peinte sur la rue Sainte-Catherine en soutien au mouvement. « La vie des noir.e.s compte » pouvait on y lire en lettres colorées et agrémentées de l’art de divers artistes de la communauté noire.