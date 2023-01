Un texte de Colin McGregor publié sur Reflet de Société | Dossier Culture et Communautaire

Dans un coin des Cantons-de-l’Est, au long du lac Memphrémagog, juste au nord de Vale Perkins, dans le canton de Potton, une modeste enseigne indique : Vorokhta (Bopoxтa, en ukrainien). C’est à cet endroit qu’en 1954, les Ukrainiens fuyant la persécution des communistes dans leur pays d’origine, se sont construit une nouvelle vie.

Ivan et Stefania Telishewsky ont acheté une ferme sur ce site et ont laissé d’autres réfugiés ukrainiens vivre sur leurs terres, en leur louant des chambres dans leur ferme. Après peu de temps, certains Ukrainiens achetèrent de petits terrains et y construisirent leurs propres maisons. Les Telishewsky ont donné comme nom au site Vorokhta, le nom de leur village natal, une station balnéaire des Carpates ukrainiennes, qui leur rappelait le paysage autour de Vale Perkins, et de Potton.

Environ 30 familles ukrainiennes se sont installées dans la région. La plupart utilisaient leurs maisons comme résidences d’été et retraites de week-end et vivaient à Montréal le reste de l’année.

Les Ukrainiens ont été rapidement acceptés par leurs voisins plus établis, se souvient un ingénieur à la retraite qui a passé plus de 60 étés à Vorokhta : « Je pense que les Anglais et les Français ont vite compris que la communauté ukrainienne n’était pas là pour les submerger, qu’ils étaient honnêtes et travaillants, et qu’ils étaient là pour rester. »

Leur patrie leur manquait, mais pas leur gouvernement : « La plupart des Ukrainiens qui sont venus à Montréal après la Seconde Guerre mondiale se sont retrouvés là-bas parce qu’ils ne pouvaient/voulaient pas retourner en Ukraine à cause du régime communiste là-bas », se souvient l’ingénieur à la retraite. « C’est vrai pour tous les Ukrainiens qui se sont retrouvés n’importe où après la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, il y a eu un déplacement et une perte de domicile. Il y avait aussi un sentiment de « nous n’allons pas pouvoir y retourner ». Faisons notre propre « Ukraine » ici : églises, entreprises, écoles, journaux, etc., et gardons l’Ukraine libre et vivante ici. »

Une chapelle en bois a été construite sur le site en 1954, dédiée à Jean-Baptiste, saint patron de Québec et d’Ivan (Jean) Telishewsky. Elle a été reconstruite en 1985 pour imiter le style d’une église du XVIIe siècle qu’on peut retrouver à Vorokhta, en Ukraine. Cette chapelle reconstruite est aujourd’hui visible du chemin du Lac, mais il faut une autorisation pour y entrer.

À quel point l’invasion russe a-t-elle été un choc pour notre ingénieur à la retraite ? « Ce n’était pas un vrai « choc », parce que je savais que ça arriverait », déplore-t-il. « C’était plus du suspense de “quand cela arrivera-t-il?” D’après les nouvelles, vous pouviez voir le début et l’accumulation quotidienne des forces d’invasion russes, de plus en plus chaque jour, jusqu’à ce que vous ayez le sentiment qu’il y avait suffisamment de troupes là-bas pour commencer l’invasion. Puis, ça a commencé. Et, le déni quotidien qu’il allait y avoir une invasion – était quelque chose qu’il fallait ne pas croire. Qu’est-ce qui s’était passé et de quelle façon ça s’est fait n’a pas non plus été un véritable choc – regardez les guerres aux nouvelles dans les dernières années vous a préparé à ce qui vous attend dans une guerre urbaine. Le plus triste, c’est que c’est votre pays qui est en train de tomber en miettes. Et pourquoi? »

L’église de la vallée de Potton a déjà organisé une collecte de fonds pour la Croix-Rouge ukrainienne, symbolisant que les liens anciens entre la communauté ukrainienne et cette région ne se sont jamais éteints.

Photo : Association du patrimoine de Potton