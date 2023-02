Un texte d’Alexandra Grenier publié sur Reflet de Société | Dossier Famille et Santé mentale

« La différence étant souvent source de conflit, ce conte se veut un éloge à sa beauté, à sa nécessité et à l’importance de s’ouvrir à cette réalité afin de diminuer la violence et l’intimidation dans chacune de nos vies. » Voici le résumé de Kalin, premier conte d’une trilogie pour enfants de trois à huit ans qui met en valeur les différences de chacun. Son autrice est Martine Vézina, mère de cinq enfants et travailleuse sociale.

C’est Andréanne, 39 ans, fille aînée de Martine Vézina, qui a servi d’inspiration pour la création du personnage de Kalin, un jeune lapin qui apprend à vivre avec ses différences. Bien que la condition d’Andréanne puisse s’apparenter à une déficience intellectuelle, elle n’a pas de diagnostic clair.



« Ç’a été quelque chose d’assez difficile pour nous, parce que tout le monde se renvoyait la balle pour savoir qui devait lui offrir des services », raconte Mme Vézina. Sa fille a plusieurs handicaps, notamment visuels et cognitifs, qui ont nui à son développement.



« Au début, on s’était fait dire qu’elle ne parlerait pas et ne marcherait pas. » Aujourd’hui, Andréanne peut s’exprimer en langage des signes ainsi que verbalement, bien que cette deuxième façon nécessite une interprétation. « Elle marche, elle est autonome. Elle ne pourrait pas rester toute seule, mais elle est fonctionnelle », explique sa mère. Andréanne a quatre frères plus jeunes, ayant un écart d’âge avec elle de deux à dix ans.



« Gabriel, le plus vieux, a un lien particulier avec elle puisqu’il est le plus proche en âge et qu’ils ont vécu plus de choses ensemble », note Mme Vézina. C’est quand ses garçons ont commencé l’école qu’elle a compris que plusieurs élèves se moquaient de sa fille. Andréanne ne correspond pas aux normes de beauté dictées par la société et il est assez difficile de comprendre ce qu’elle dit, ce qui la rend plutôt sujette aux railleries.



« Mes garçons sont hypersensibles, explique l’autrice. Ils revenaient de l’école chamboulés parce qu’ils voyaient les gens se moquer de leur sœur. » Ça a été un déclencheur pour Martine Vézina, qui, à 40 ans, est retournée sur les bancs d’école pour faire une technique en travail social. Cette étape de sa vie lui a permis d’acquérir des connaissances et outils qu’elle a pu mettre en valeur dans ses différents livres.



Accepter les différences

L’objectif principal de Mme Vézina en écrivant ses livres était d’aider les enfants à mieux accepter et comprendre sa fille et ses différences. « J’ai comme principe qu’on ne tape pas sur la tête des enfants, on leur explique et on leur montre les choses. Donc j’ai décidé d’écrire une histoire, qui est le premier conte de Kalin. C’est une histoire qui explique la différence et qui montre qu’on peut tous s’entraider. On est toujours en échange avec les autres, peu importe qui on est et ce qu’on est capable de faire », explique-t-elle.



Il est aussi intéressant de noter que dans l’histoire, chaque lapin est de couleur différente, afin de démontrer de façon visuelle que chacun est unique avec ses différences, comme dans la vraie vie. Après avoir écrit son livre, Martine Vézina est allée dans des classes pour lire l’histoire aux enfants. Elle amenait aussi avec elle sa fille Andréanne. Une fois l’histoire racontée, Andréanne montrait aux enfants comment faire la première lettre de leur nom en langage des signes. Ainsi, les enfants voyaient que malgré leurs différences avec elle, elle pouvait leur apporter quelque chose.



Un projet familial

Martine Vézina se dit très choyée de pouvoir compter sur le soutien indéfectible de son mari et ses enfants. Son fils Gabriel est celui qui s’implique le plus dans les projets de sa mère, étant donné son côté artistique prédominant. C’est entre autres lui qui fait la narration des contes de sa mère. Pour lui, c’était tout naturel de s’impliquer.



À l’âge de 11 ans, il devait écrire un texte à propos d’une personne importante pour lui. Il a choisi d’écrire sur sa sœur. En voici un extrait : « Avec elle, j’apprends à voir tout le monde sur un pied d’égalité et à ne pas me moquer des êtres différents. Je sais que dans le monde, des jeunes ont de la misère à accepter que leur frère ou leur sœur ait une déficience intellectuelle. Mais je veux vous dire que c’est une chance que vous avez, car ce sont la plupart du temps les êtres qui renferment le plus d’amour, de paix et de courage. »



Ce témoignage souligne un aspect important pour Mme Vézina et trop souvent oublié selon elle, celui de la fratrie des enfants ayant des handicaps physique ou mental. « Les frères et sœurs vivent plein d’affaires à travers ça et nous, comme parents, souvent on éteint les feux, donc on a moins le temps de gérer ça », explique-t-elle.



Par exemple, sa fille Andréanne faisait souvent des crises et s’en prenait souvent à ses frères. « Mon mari me disait que quand nos garçons iraient au cégep, ils ne reviendraient pas à la maison. Mais finalement, ils sont revenus. On a développé beaucoup d’humour. »



Impact dans la communauté

Martine Vézina et sa famille vivent à Parisville, ville située à mi-chemin entre Québec et Trois-Rivières. Elle explique en riant qu’elle vit en « campagne totale ! » Ç’a d’ailleurs été un enjeu pour elle et sa fille puisqu’il n’y a pas énormément de diversité et de services dans les régions extérieures aux villes. « Des gens différents, il n’y en a pas beaucoup par ici », note Mme Vézina.



Elle voulait être vue pour ce qu’elle est, une adulte, comme tout le monde, avec ses forces et faiblesses. Dans le coin, ça marche très bien. Il y a plein de gens qu’Andréanne connaît et que moi je ne connais pas. Ils la saluent, je leur demande leur nom et je ne sais même pas qui ils sont ! » avoue-t-elle en riant.



L’autrice se souvient entre autres d’une jeune fille qu’elle a rencontrée et qui lui a dit qu’elle était allée à l’école avec Andréanne. À l’époque, la jeune fille avait beaucoup de difficultés scolaires et de troubles du comportement. C’est en faisant la connaissance d’Andréanne qu’elle s’est prise en main et a décidé de devenir éducatrice spécialisée.



Mme Vézina a aussi reçu plusieurs commentaires de parents qui ont lu Kalin à leurs enfants et qui ont vu une différence dans leur attitude par la suite. « Une mère l’a lu à ses deux garçons. Le plus jeune lui a dit Kalin est comme moi ! Et le plus vieux a changé d’attitude avec son petit frère, il s’est mis à plus en prendre soin, à mieux s’entendre avec lui. Il paraît que ça a diminué les chicanes. »



Autres projets

En plus de sa trilogie Kalin, dont le premier livre traite des différences, le second de la colère et le dernier du bonheur, Martine Vézina a écrit plusieurs autres ouvrages. Elle a notamment créé un livre à colorier ayant pour vedette Méon le caméléon, qui permet aux enfants de nommer leurs émotions et de les colorier. « Une dame l’a donné à son neveu de huit ans, qui était très introverti, qui ne parlait pas beaucoup. Quand elle lui a donné, il s’est mis à colorier le livre une page après l’autre et il s’est mis à jaser », raconte l’autrice.



Elle a aussi écrit un livre qui a pour personnage principal une écureuil non-voyante dont les amis trouvent des solutions pour l’inclure dans leurs jeux. Finalement, son dernier livre traite de la confiance en soi, de la fierté et de la persévérance.



Le point commun entre tous ses livres ? Toujours Andréanne. « C’est quelqu’un d’extrêmement persévérant. Ça a pris deux ans avant qu’elle ne mémorise le 911 en ordre. On pratiquait tous les jours. Et maintenant elle le sait. Ça, c’est de la persévérance. » Pour Martine, l’important n’est pas le résultat, mais plutôt l’effort qui a été mis. « Il y a des choses qu’Andréanne ne réussira jamais, mais elle essaye quand même. C’est le plus important », dit-elle.



Son prochain livre ? Un livre qui traite de l’intimidation. « Je voudrais en écrire un du point de vue de l’intimidateur, un du point de vue de l’intimidé et un autre du point de vue de l’observateur avec des filles comme personnages principaux », explique-t-elle.



En attendant, vous pouvez toujours vous procurer les livres de Martine Vézina sur son site variances.ca ou, si vous êtes dans le coin, en allant à la librairie Poirier à Shawinigan ou Trois-Rivières. librairiepoirier.ca/

Photo: Martine Vézina