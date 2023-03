Un texte de Kathleen Couillard – Agence Science-Presse En présence d’eczéma chez un tout-petit, on conseille parfois aux parents d’éviter certains aliments. Une approche qui n’est pas toujours efficace et qui comporte même des risques, a constaté le Détecteur de rumeurs. L’origine de la rumeur Plusieurs parents, et même des professionnels de la santé, croien […]

L’école traditionnelle, avec ses bancs d’école et sa discipline rigide, n’est pas pour tout le monde. Certains élèves apprennent mieux dans un environnement plus libre, moins structuré. En donnant aux élèves plus d’indépendance et d’espace pour apprendre, une école alternative aide les élèves à développer de meilleures habitudes d’étude, tout en leur offran […]

Un texte de l’Agence Science-Presse Les changements climatiques ont d’ores et déjà des effets mesurables sur la santé, allant des coups de chaleur jusqu’aux problèmes cardiaques. Mais la santé mentale est aussi apparue sur les écrans radars de la dernière édition du Lancet Countdown on Health and Climate Change. Publié chaque année depuis 2015, ce document s […]