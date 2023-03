Depuis maintenant plus d’une décennie, on a pu le voir arpenter les scènes du Québec avec sa force tranquille et ses mots féroces mais toujours justes sur la réalité qui l’entoure.

On pourra entendre cet artiste qui s’est construit de toutes pièces à travers les années, qui s’est façonné à l’ancienne, à la dure, simplement avec une envie de livrer des textes à la fois sombres et lumineux et empreints de cette véracité qu’il possède : David Leduc alias Le Grand Slack

Le grand Slack a organisé et animé la soirée poétique Figures de styles, il a lancé en 2015 son premier EP Cassé et il a occupé les ondes de Radio-Canada lors des légendaires Combats de mots de la tristement disparue émission Plus on est de fous, plus on lit.

Et il ne s’arrête pas là, il va à la rencontre des jeunes et des adolescents en donnant des ateliers d’écriture de slam dans les écoles secondaires, maisons des jeunes, cégeps et universités.

Il a sorti en décembre 2022 son premier album Film noir, en collaboration avec Dj-Horg, un savant mélange de slam, de poésie et de hip hop.

Vous pourrez constater l’étendue des talents de ce pur produit d’Hochelag’ le 24 mars prochain à la Maison de la culture Maisonneuve

Hommage à Michèle Lalonde

Michèle Lalonde est une poétesse, dramaturge et essayiste québécoise décédée en pleine pandémie, le 22 juillet 2021. Ses ouvrages se concentrent sur l’identité québécoise.

Elle a écrit le fameux poème Speak White en 1968, créé dans le cadre des récitals Poèmes et chants de la résistance qu’elle lut à La Nuit de la poésie en 1970. Le titre rappelle l’injure utilisée par les anglophones contre les francophones du Canada quand la langue française était utilisée en public.

Au cours des années 1960, elle participe à la revue Liberté en compagnie de Fernand Ouellette, Jacques Godbout, André Belleau Yves Préfontaine et Hubert Aquin.

Vendredi 24 mars 19h jusqu’à 1h du matin. Maison de la Culture Maisonneuve.