Daphnée Azoulay

Nous accueillons en nos rangs Daphnée Azoulay, une femme menant manifestement double vie. En effet, toute la journée elle enseigne le français à des haut-fonctionnaires de la fonction publique fédérale, notamment de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Et en d’autres créneaux horaires, elle publie des recueils de poésie aux éditions Les Herbes rouges : « Tout près de la nuit » en 2005, « Marbre » en 2015 et « Le pays volant » en 2018. Elle organise aussi des actions perturbatrices pour alerter de l’urgence climatique ou de la violation des droits des Autochtones. Bref, peu importe l’heure de la journée, on la voit entourée d’agents en uniforme.

Et elle sera le 24 mars à Maison de la culture Maisonneuve !

Marijke van der Hoeven

La Nuit qui s’en vient verra chaque artiste venir livrer un texte de son cru, composé en français (et non pas une traduction), avec un texte déjà publié… ou inédit ! Rassemblant dans la langue commune du Québec tous les genres et toutes les origines, la programmation présente aujourd’hui Marijke van den Hoeven, un poète performant habituellement sur la scène anglophone de Montréal, et notamment celle de Throw Poetry Collective, qu’il représentera d’ailleurs en avril prochain au CIPS (Canadian Individual Poetry Slam) à Vancouver.

Axée sur l’identité, l’amour et l’introspection, la poésie de Marijke cherche à connecter avec son public et à déstabiliser des concepts souvent pris pour acquis. Gagnant en septembre dernier du « Slam bilingue » organisé par Slamontreal. Incendies de paroles, il élargira encore un peu plus ses horizons linguistiques vers la scène francophone en venant livrer le 24 mars 2020+3 à la Maison de la culture Maisonneuve … un texte inédit !

Hommage à Michèle Lalonde

Michèle Lalonde est une poétesse, dramaturge et essayiste québécoise décédée en pleine pandémie, le 22 juillet 2021. Ses ouvrages se concentrent sur l’identité québécoise.

Elle a écrit le fameux poème Speak White en 1968, créé dans le cadre des récitals Poèmes et chants de la résistance qu’elle lut à La Nuit de la poésie en 1970. Le titre rappelle l’injure utilisée par les anglophones contre les francophones du Canada quand la langue française était utilisée en public.

Au cours des années 1960, elle participe à la revue Liberté en compagnie de Fernand Ouellette, Jacques Godbout, André Belleau Yves Préfontaine et Hubert Aquin.

Vendredi 24 mars 19h jusqu’à 1h du matin. Maison de la Culture Maisonneuve.