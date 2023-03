Un texte de Colin McGregor publié sur Reflet de Société | Dossier Justice et Milieu carcéral

Un homme qui a été enfermé en prison pendant très, très longtemps établit son lien avec le sol, dans lequel poussent toutes les bonnes choses. Il se lève tôt le matin pour traire les vaches, nourrir les cochons et les poulets, réparer les machines et même cultiver. Il travaille en équipe, construisant des habitudes qui peuvent être utiles dans son avenir.

Il est toujours en prison. Mais pour un moment, cela ne ressemble pas à une prison. Cela devient produire de la nourriture pour l’humanité et prend la couleur d’un travail décent. Et quelle meilleure préparation peut-il y avoir pour la vie après la prison ?

Lorsque les prisons ont été établies pour la première fois au Canada, certains établissements correctionnels exploitaient des fermes pour aider à nourrir les prisonniers et le personnel. Au début, les travaux sur le terrain autour de la prison étaient supervisés par le personnel pénitentiaire avec la main-d’œuvre étant les détenus. Au fil du temps, les fermes pénitentiaires fédérales sont devenues des opérations de travail forcé.

Dans les années 1950, un programme officiel de prisons agricoles fédérales a été créé. En 2009, 600 détenus de six pénitenciers fédéraux y participaient. Il s’agissait de grandes exploitations qui produisaient du lait, des œufs, du bœuf, de la volaille, des fruits et des légumes. Pour travailler dans une ferme pénitentiaire, un prisonnier devait être classé dans la sécurité minimale, généralement vers la fin de sa peine. L’un des objectifs était de former les détenus à travailler dans l’agriculture après leur libération, car il y avait et il y a toujours une pénurie perpétuelle de main-d’œuvre agricole. Une autre consistait à fournir des œufs et du lait à d’autres prisons fédérales, dont celles du Québec, même s’il n’y avait pas de fermes pénitentiaires fédérales dans la province. Elles étaient :

• Établissement Pittsburgh (maintenant appelé Joyceville) à Joyceville, Ontario

• Frontenac (maintenant appelé Collins Bay) à Kingston, Ontario

• Établissement Westmorland à Dorchester, Nouveau-Brunswick

• Établissement Rockwood à Stoney Mountain près de Winnipeg, Manitoba

• Établissement Riverbend près de Prince Albert, Saskatchewan

• Établissement Bowden à Innisfail près de Calgary, Alberta

Aux États-Unis, il existe également une longue tradition de fermes pénitentiaires. La plus grande ferme du pays est le pénitencier de l’État de Louisiane, couvrant 18 000 acres.

Les fermes ferment

Mais des études ont montré que moins d’un pour cent des délinquants canadiens libérés qui avaient travaillé dans ces fermes pénitentiaires ont ensuite trouvé un emploi dans le secteur agricole. Le gouvernement a également centralisé la distribution de nourriture aux prisons, ce qui signifiait que les fermes pénitentiaires ne fournissaient plus de nourriture aux institutions, explique Calvin Neufeld, fondateur du groupe de pression Evolve our Prison Farms. Evolve Our Prison Farms est une organisation qui critique l’approche du Service correctionnel du Canada à l’égard des prisons agricoles – notamment, le projet de création d’élevages intensifs, de fermes industrielles, dans les pénitenciers canadiens.

Ainsi, en 2009, le gouvernement de Stephen Harper a annoncé la fermeture de ces fermes. Elles n’étaient pas financièrement viables et « ne reflétaient pas les exigences du marché du travail d’aujourd’hui et de demain », a déclaré le gouvernement du jour.

En 2011, les six fermes pénitentiaires ont été définitivement fermées.

Il y a eu des protestations. Les partisans des fermes, dont l’auteure Margaret Atwood, ont fait valoir que le gouvernement ignorait les effets de réhabilitation et de guérison que l’agriculture offre aux détenus à faible risque.

Et lorsque 300 vaches ont été retirées de l’établissement Frontenac de Kingston, en Ontario, en août 2010, 14 manifestants ont bloqué la sortie et ont été arrêtés.

Des mouvements ont instantanément surgi à travers le pays pour sauver les fermes pénitentiaires. Pendant des années, les manifestants de Save our Prison Farms ont tenu une veillée tous les lundis à Kingston, en Ontario. Save Our Prison Farms était une campagne nationale visant simplement à rétablir les prisons agricoles du Canada depuis l’époque où le gouvernement Harper a ordonné leur fermeture.

Les libéraux de Justin Trudeau ont convenu que les prisons agricoles du Canada devraient être rouvertes. C’est exactement ce qu’ils ont promis de faire lors de la campagne électorale de 2015, qu’ils ont remportée. Et en 2019, le gouvernement fédéral a affecté 4,3 millions de dollars pour rouvrir les deux en Ontario, y compris Collins Bay, qui a plus de 100 ans.

Les fermes carcérales fédérales des autres provinces n’ont pas encore été rouvertes.

Par ailleurs, il existe un désaccord au sein de la communauté agricole sur la manière dont les nouvelles fermes devraient être gérées.

La victoire

« C’est une victoire pour le soutien communautaire, les centaines de personnes qui se rendaient aux événements, écrivaient des lettres et des pétitions, passaient des appels téléphoniques », a déclaré Debbie Dowling, membre de Save our Prison Farms, à la CBC à l’époque.

Aujourd’hui, il y a des cultures, de l’apiculture et des vaches. Le Service correctionnel affirme que « des compétences techniques, transférables et générales » sont en cours d’apprentissage et qu’au dernier décompte, 247 certificats professionnels directement liés à l’agriculture ont été délivrés aux délinquants.

Le plan initial des autorités fédérales pour Joyceville était de construire une ferme industrielle pour la production intensive de lait de chèvre, produisant 9000 litres de lait de chèvre par jour à partir de plus de 2000 chèvres. Leur lait serait ensuite acheminé vers une usine de lait maternisé en cours de construction dans la région de Kingston par une entreprise chinoise, Feihe. Mais à partir de maintenant, les plans d’approvisionnement de la société de préparations pour nourrissons « Canada Royal Milk » de Feihe sont « temporairement suspendus » pour une réévaluation. Les critiques craignent que la main-d’œuvre pénitentiaire bon marché ne soit exploitée pour exporter du lait maternisé en Chine.

Au lieu de cela, le Service correctionnel a alloué 10,5 millions de dollars pour construire une exploitation laitière ultramoderne à Joyceville capable de gérer 60 vaches.

Le mouvement Evolve our Prison Farms aimerait voir un modèle de ferme à base de plantes plus respectueux de l’environnement institué à la place.

Calvin Neufeld pense qu’il serait plus logique de faire pousser des cultures. « L’élevage laitier fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », dit-il, « et les détenus ne peuvent pas être là la nuit ou le week-end. Il n’y a aucun moyen de maintenir les opérations à ce niveau de complexité. »

De plus, la participation à l’élevage industriel transmet peu ou pas de compétences sociales ou professionnelles précieuses, affirme son organisation. Il y a des doutes sur les manières parfois cruelles dont les fermes industrielles sont exploitées. Les chèvres seraient confinées dans des enclos toute leur vie plutôt que de pouvoir paître.

« Ils ont de la chance de ne pas avoir acheté les chèvres avant le COVID » déclare Neufeld. « Planter des cultures a plus de sens. » Les détenus et le personnel ne doivent pas être présents tout le temps. Et quand vous plantez une culture, « si elle échoue, elle échoue. Il y a beaucoup plus de flexibilité. Et les cultures servent un certain nombre d’utilisations sociales. Vous pouvez les envoyer à une banque alimentaire, à des centres autochtones ou à d’autres endroits également. »

La production de fruits et légumes biologiques pour les prisonniers et les organisations alimentaires communautaires serait la préférence de l’organisation.

Neufeld soupçonne encore que le gouvernement a toujours l’intention de construire une exploitation laitière de chèvres à Joyceville : « Tout tourne autour des chèvres ! »