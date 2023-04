Un beau photo op sérieux… après on rigole! AVANT… APRÈS… Prime minister Justin Trudeau and mayor of Montréal Valerie Plante are meeting residents of Rosemont this morning following the storm pic.twitter.com/DsdnQmyhCN — Mélissa François (@melissa_francoi) April 6, 2023 Commentaire inutile à m’envoyer: il a dit « coupe le câble » L’article On est sérieux pour […]