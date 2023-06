Quelles sont les décisions que nous devons prendre aujourd’hui pour en arriver à une société plus juste et plus humaine en 2042?

Quel sera le rôle des voitures autonomes dans notre développement?

Comment allons-nous définir notre société en 2042 pour la famille, l’éducation, les citoyens, l’environnement…?

Publié en juin 2023, ce nouveau livre apporte un nouvel éclairage sur notre devenir. Un essai, un roman, une réflexion sociale…

Disponible à partir de la fin juin aux Éditions TNT 3894 Sainte-Catherine est, bureau 12, Montréal, Qc. H1W 2G4 514-256-9000. Sans frais 1-800-256-9009.

http://editionstnt.com/produit/regard-vers-le-futur

Impacts des automobiles à essence

L’odeur et le bruit que les automobiles à essence produisent sont des irritants sociaux et sources de maladies. Et que dire des freins par compression utilisé sur les camions (freins Jacobs ou encore Jake) ? Tellement bruyant et dérangeant que plusieurs municipalités l’interdisent dans les limites de leurs villes.

Le manque d’espace pour accueillir toutes les automobiles qui veulent circuler en ville est un éternel problème. Nous avons beau construire de nouvelles routes et essayer de les entretenir, la congestion automobile n’a jamais été réglée pour autant.

Regard vers le futur

· Les pandémies

· Les guerres

· Les dictateurs

· Les catastrophes écologiques

· Quand la nature se choque: tremblements de

terre, volcan, tsunami, inondations, tornades, avalanches, météorites…

· Changements climatiques

· Les bêtises humaines: essais nucléaires,

pollution chimique, les marées noires…

· Genèse de l’automobile

· Les véhicules électriques

· Les automobiles autonomes

· Cohabitation auto-piétons-vélos

· La politique en 2042

· La gestion d’une ville

· Le transport en commun

· L’agriculture urbaine

· Le travail en 2042

· La santé en 2042

· Recyclons moins… recyclons mieux

· L’économie circulaire

· L’éducation

· La famille

· Genèse des bingos et des courses de chevaux

· Loteries et Loto-Québec

· L’écriture inclusive

· La féminisation des titres

· La discrimination positive

· Les woke

· Vivre sa différence

