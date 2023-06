Un texte de Colin McGregor publié sur Reflet de Société | Dossier Éducation

L’approche familiale d’apprentissage ou, autrement dit, l’enseignement à domicile est un choix pédagogique alternatif qui permet aux parents de prendre en charge l’éducation de leur enfant d’âge scolaire, en remplaçant leur fréquentation scolaire à temps plein. Ce qui permet une vie familiale riche et pleine de belles expériences avec les jeunes à la maison.

Marine Dumond est la présidente de l’Association québécoise pour l’éducation à domicile (AQED). L’AQED a l’ambition de démocratiser les apprentissages en famille, comme Mme Dumond nous l’explique : « Nous souhaitons un monde où le choix éducatif de tenir l’école à la maison soit reconnu à sa juste valeur, et où les parents soient confiants d’offrir une éducation sur mesure à leurs enfants. »

Durant la pandémie, le nombre d’élèves éduqués à la maison a plus que doublé. Avant la Covid, il y en avait 5 000; au plus fort de la pandémie, il y en avait 12 000. Selon l’AQED, il y aurait entre 7 000 et 8 000 élèves aujourd’hui.

Éducation à domicile

Partout en Amérique du Nord, on évalue qu’environ 1 à 4 % des enfants sont éduqués à domicile.

Pour devenir une famille qui enseigne à la maison, il faut qu’un des parents fasse l’inscription, et remplisse certains documents. « Il y a beaucoup de paperasse à remplir », nous informe Mme Dumond. Il faut avoir un projet d’apprentissage, ce qui servira de plan d’éducation de l’élève à domicile. Dans ce plan, il faudra décrire les ressources et activités que l’enfant va utiliser afin de développer ses compétences.

Le gouvernement veut que les élèves suivent leur programme. « Il y a tout un vocabulaire que les parents doivent apprendre », explique Mme Dumond. « Ils doivent démontrer la façon dont ils vont enseigner à leur enfant. Le parent doit prouver ce qu’il a mis en place afin que l’enfant puisse progresser et développer ses compétences. »

L’AQED aide beaucoup de parents à réussir dans leur démarche d’application. Au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la Direction de l’enseignement à la maison (DEM) lira les documents et évaluera s’ils sont conformes. L’AQED est là pour répondre à toutes questions et « démystifier » le vocabulaire à l’aide de documents et d’aide personnelle. Les parents vont aussi s’entraider entre eux. L’organisme peut aussi fournir des plans d’apprentissage déjà construits pour inspirer les parents dans leur propre plan.

Un avis écrit

Les parents qui choisissent l’enseignement à la maison pour leur enfant doivent transmettre un avis écrit au ministère et au centre de services scolaire (ou l’équivalent, comme une commission scolaire dans les régions anglophones) au plus tard le 1er juillet de chaque année. Un parent peut obtenir des ressources, y compris des textes, à leur centre de service scolaire. Mme Dumond prévient que certains centres de service sont plus ouverts à l’éducation à domicile, et fournissent plus de matériel, que d’autres.

Le parent doit aussi évaluer l’élève chaque année. Il peut faire un portfolio pour montrer le travail que l’élève a effectué durant l’année; il peut soumettre l’élève aux examens ministériels; ou il peut demander au centre de service scolaire de procéder à une évaluation, entre autres options.

Il y a cinq matières à enseigner chaque année, de la première année jusqu’au secondaire 5 : le français /l’anglais (première langue/deuxième langue); les maths; l’univers social; la science et la technologie. Le parent doit prendre connaissance des objectifs du programme de formation comme il est enseigné dans des écoles québécoises. Le projet d’apprentissage doit permettre au parent d’accompagner son enfant. Chaque famille met sa propre couleur et organise sa journée. Il y a autant d’approches qu’il y a de familles.

« Certaines familles vont faire un cahier pour chaque matière », dit Mme Dumond.

Vers le secondaire 4 ou 5 c’est plus commun de chercher de l’aide à l’extérieur, lorsque les matières deviennent de plus en plus compliquées. Et ce sont les années où les élèves sont obligés d’écrire tous les examens provinciaux.

Avec le projet d’apprentissage il faut aussi soumettre un budget. Chaque fois qu’un élève éduqué à la maison est inscrit sur le territoire d’un centre de services scolaire, ce centre reçoit 1 500 $ du ministère de l’Éducation pour dépenser comme il le veut. Certains centres ou commissions scolaires sont beaucoup moins disposés à aider l’éducation à domicile que d’autres. Idéalement, ils devraient fournir le parent avec tous les outils dont ils ont besoin pour effectuer leurs tâches pédagogiques.

Égale ou supérieure

Comment les élèves éduqués à la maison performent-t-ils? « En général, les enfants éduqués à domicile performeront de manière égale ou supérieure à ceux dans des écoles traditionnelles », selon Mme Dumond. La recherche scientifique sur l’approche de l’apprentissage familial est émergente et principalement menée et publiée dans des contextes anglophones hors Québec. Il y avait très peu, sinon aucun, travail de recherche fait au Québec sur les bienfaits de l’éducation à la maison.



« On aura toute la latitude et la beauté de suivre le rythme de nos enfants. Il n’y a pas une journée type », dit Mme Dumond, qui éduque ses propres enfants à la maison et enseigne dans la faculté de l’éducation à l’Université de Montréal. Certains parents prennent des notes chaque soir dans un carnet. D’autres font des activités qui laissent des traces, des ateliers d’écriture ou d’art. Il y a des parents qui prennent beaucoup de photos. Quant aux ressources en ligne, Alloprof est souvent cité.