Un texte de Colin McGregor publié sur Reflet de Société | Dossier Économie Familiale

Vous êtes à la recherche d’un partenaire et aveuglé par l’amour? Méfiez-vous! Isabelle Rivest, fondatrice du site rencontre Effet Tandem, nous dit que les arnaques sur les sites de rencontre risquent de nous coûter cher.

Selon la GRC, en 2021, il y a eu 1 365 victimes de fraudes sur les sites de rencontre au Canada, ce qui s’élève à une perte de 64,7 millions de dollars. « Seulement 1 à 5 % osent dénoncer et en parler, les autres sont gênés, ils préfèrent mettre le couvercle sur la marmite. C’est un énorme fléau! » observe Isabelle Rivest.

Selon les signalements au Centre antifraude du Canada (CAFC), en 2021, les stratagèmes de rencontre étaient la deuxième cause la plus importante des pertes financières reliées aux fraudes (la première cause étant les stratagèmes d’investissement). Selon le CAFC, « les fraudeurs utilisent des méthodes avancées pour paraître légitimes et duper les gens ».

De plus, on constate une hausse d’incidents liés aux investissements de cryptomonnaie : « La personne avec laquelle vous entretenez une relation virtuelle tentera de vous faire investir dans les cryptomonnaies et finira par voler votre argent ou vos renseignements personnels. »

Certes, ça serait un « mythe », selon Mme Rivest, que seules les personnes non éduquées, souffrant de solitude, seraient arnaquées. « Le fraudeur est un spécialiste. Il est mieux organisé, mieux outillé que jamais. Personne n’est à l’affût des fraudeurs. » Selon des statistiques fournies par Mme Rivest, une personne sera fraudée au minimum une fois dans sa vie – et certaines personnes, 5 à 10 fois!

Quelles que soient les spécificités de chaque arnaque, la réalité est que les escrocs inventent des personnages et écrivent sur des événements fictifs, selon les experts. Ce sont des conteurs magistraux qui créent un récit auquel ils espèrent que vous mordrez. Lorsqu’ils tentent de vous soutirer de l’argent, ils écrivent des messages apparemment personnels et authentiques. Lorsqu’ils vous trompent par leurs beaux mots, ils semblent tomber amoureux et vous escroquent.

Cette supercherie peut être convaincante, car leurs paroles rivalisent souvent avec une histoire d’amour hollywoodienne. Le personnage qu’ils ont créé est romantique et terre à terre, c’est pourquoi tant de gens tombent amoureux de lui, et vite. Ce sont des composites de l’homme ou de la femme parfaits, quelqu’un possédant chaque qualité que vous recherchez : gentillesse, compassion, sécurité financière, une bonne éducation, charme, humour…

Ils ne veulent rien de plus que vous rencontrer, sortir avec vous et être avec vous pour toujours. C’est un tourbillon qui vous fait penser à un avenir à long terme avec quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré en personne. Le « pourquoi » pour vous est une connexion, de la compassion et un amour durable. Malheureusement, le « pourquoi » pour eux n’est que de l’argent.

Le Québec compte 54 % de célibataires. Il y a donc une grande demande pour les sites de rencontre, mais comment les utiliser sans être fraudés?

Le cœur a ses raisons

Tout d’abord, réduisez la distance : « Il y a des gens qui s’inventent une personnalité. Un des conseils que je donne, c’est de rencontrer l’autre aussi vite que possible. Plus on attend avant de rencontrer quelqu’un, plus on risque d’idéaliser l’autre. Si on idéalise l’autre, on est plus vulnérable aux fraudes. Il faut le rencontrer, pour ne pas vivre une déception, pour se protéger émotionnellement. »

Le CAFC vous conseille de ne jamais envoyer d’argent ou de renseignements personnels à quelqu’un que vous n’avez pas rencontré en personne.

Mme Rivest nous informe que beaucoup d’arnaqueurs vivent dans d’autres pays. Pour un pays qu’elle ne veut pas nommer : « La principale source de revenu extérieur, ce sont les arnaques amoureuses. Le gouvernement paye des cafés internet et paye pour enseigner des arnaques amoureuses. Ce sont des spécialistes. Ils sont extrêmement bons. »

« J’ai vécu presque toutes les histoires d’horreur que vous pouvez imaginer ». Après avoir été escroquée elle-même quelques fois par des charmeurs, Mme Rivest a passé quatre ans à développer un site de rencontre qui met l’accent sur la sécurité des utilisateurs. Par exemple, une personne voulant s’inscrire sur Effet Tandem doit fournir sa date de naissance et d’autres données personnelles, ainsi que sa propre photo, dont une avec trois doigts dans l’air. Une « photo témoin…. Ils ne retrouveront pas une telle photo sur les banques d’images », dit Mme Rivest.

Les photos-témoins n’apparaissent pas sur le site web mais servent à vérifier les autres photos sur le site. « Si vos autres photos montrent quelqu’un avec beaucoup de cheveux et vous n’avez pas de cheveux sur votre photo-témoin, on va vous écrire de mettre des photos plus récentes. »

L’évolution des services de rencontres en ligne

Les services de rencontres en ligne sont présents depuis l’invention de l’Internet. Mais saviez-vous que les célibataires utilisaient la technologie moderne pour se connecter depuis presque 60 ans ?

Le premier service de rencontres par ordinateur au monde a été créé à Londres et s’appelait St. James Computer Dating Service (qui deviendra plus tard Com-Pat). Il fut lancé par Joan Ball en 1964.

À l’automne 1965, deux jeunes étudiants entreprenants de Harvard ont utilisé des ordinateurs IBM pour créer le tout premier service de jumelage informatisé en Amérique du Nord. Les deux hommes ont construit un sondage de 75 questions à remplir pour les candidats avides d’amour, selon Stylight.ca.

Le questionnaire était destiné aux jeunes étudiants à la recherche d’un rendez-vous, pas d’un partenaire de mariage. Selon le New York Times, les questions comprenaient « Croyez-vous en un Dieu qui répond aux prières ? » et « Est-ce que l’activité sexuelle intensive en préparation au mariage fait partie de la croissance ? »

Les questionnaires ont été transférés sur des cartes perforées et traités sur un ordinateur IBM 7090. Les célibataires envoyaient leurs questionnaires par la poste (avec des frais de 3 $) et une semaine ou deux plus tard, ils recevaient en retour une liste de correspondances générées par ordinateur, y compris les noms et les numéros de téléphone.

En 1966, cet « Operation Match » affirmait que 90 000 personnes utilisaient ses services.

Selon cloudwards.net, il existe plus de 8 000 sites et plateformes de rencontres en ligne compétitifs dans le monde. Mais ce ne fut pas toujours le cas.

L’accès aux ordinateurs et à Internet a augmenté au cours des années 80 et 90, amenant de plus en plus de personnes à se connecter. En 1995, le premier site de rencontres en ligne au monde a été lancé sous la forme de Match.com. Les cœurs solitaires se sont réjouis, car ils pouvaient désormais se rencontrer et flirter avec des partenaires potentiels de chez eux.

Créé en 1996, Réseau Contact est le pionnier des sites de rencontre au Québec. Fondé durant l’époque des boîtes vocales téléphoniques, Réseau Contact reste aujourd’hui toujours très cité, avec 1,5 million de membres, selon le site même. Il vise les 30 ans et plus dans un objectif de relation plus durable que passager.

Lorsque l’application de rencontres gaies Grindr a été lancée en 2009, elle a déclenché ce qui ne peut être décrit que comme une révolution sexuelle au sein de la communauté gay.

L’expérience de trouver un partenaire sexuel était aussi simple que d’ouvrir une application sur votre téléphone. Grindr est apparu pour la première fois dans l’App Store six mois seulement après le lancement de l’iPhone 3G. Non seulement c’était la première application de rencontres pour gais, mais la première à utiliser la technologie de géolocalisation. Selon Pew Research, 55 % des adultes américains LGBTQ ont déclaré avoir utilisé une application de rencontres, contre 28 % des adultes hétéros.

Il n’est pas surprenant qu’en 2012, lorsqu’une start-up peu connue appelée Tinder a été créée, un tout nouveau groupe démographique de personnes s’est lancé dans les rencontres en ligne.

Tout comme Grindr a ouvert les vannes pour la communauté gay, Tinder l’a fait pour les célibataires de la génération Y. L’application compte des utilisateurs dans plus de 190 pays. En 2021, Tinder était par une longue mesure l’app de rencontres la plus installée au monde, avec un total de 67 millions de téléchargements annuels. Et 75 % des utilisateurs de Tinder sont des hommes.