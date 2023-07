Un texte de Colin McGregor publié sur Reflet de Société | Dossier Graffiti

Il y a plus de 100 ans, les seules thérapies connues contre la tuberculose étaient les eaux et l’air pur. Dans le secteur de La Tuque, un lac parfait, non pollué, cristallin se présente en altitude, le lac Édouard. Desservi par le chemin de fer en 1809, les notables de l’époque ont ainsi créé une petite ville comme lieu de quarantaine. Différents administrateurs ont pris charge de la petite ville, ils ont bâti des extensions et des agrandissements. Un vaste complexe hospitalier s’est aussi établi sur la place dans des années 30 qui traitait les riches tuberculeux.

Avec la venue des antibiotiques, on n’avait plus besoin des sanatoriums pour guérir ce fléau et celui du lac Édouard a fermé ses portes en 1980. Abandonné, il est tombé en ruine.

Lire la suite sur refletdesociété.com