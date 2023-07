Un texte de Kathleen Couillard – Agence Science-Presse publié sur Reflet de Société | Dossier Santé

Nos vies ne sont pas seulement plus sédentaires que celles de nos grands-parents : nous passons de plus en plus de temps en position assise. Ces dernières années, différents intervenants ont allégué que cette habitude pouvait entraîner des conséquences négatives sur la santé. Le Détecteur de rumeurs a exploré ce qu’il en était.

Plusieurs médias ont notamment fait écho à ces préoccupations (ici et ici). Certains organismes vont jusqu’à comparer le fait d’être assis au tabagisme : une étude avait même découvert 600 articles de presse qui, entre 2012 et 2016, évoquaient cette comparaison (en anglais, « is sitting the new smoking? »).

