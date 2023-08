Un texte de l’Agence Science-Presse publié sur Reflet de Société | Dossier Environnement

Le ciel nocturne est de moins en moins nocturne : l’éclairage urbain l’aurait rendu de 7 à 10 % plus brillant chaque année entre 2011 et 2022, selon les observations recueillies auprès de plus de 51 000 astronomes amateurs à travers le monde.

Ces « scientifiques citoyens » font partie de ceux qui participent depuis 14 ans à un projet international, Globe at Night, qui vise à sensibiliser aux impacts de la pollution lumineuse. Ils soumettent leurs observations des étoiles qui, dans leur région, sont visibles à l’œil nu. Quatre chercheurs d’Allemagne et des États-Unis ont eu l’idée de plonger dans cette base de données pour y vérifier s’il serait possible de discerner une tendance. Leur analyse est parue le 19 janvier dans la revue Science.

Les auteurs proposent comme comparaison qu’une personne qui pouvait voir 250 étoiles dans les années 2000 ne pourrait en voir, au même endroit, qu’une centaine aujourd’hui.

À l’heure actuelle, les seules données dont on dispose sur la pollution lumineuse sont celles recueillies à cette fin par certains satellites. Les estimations de ces satellites sont plus « optimistes » que celles de cette étude : on parle d’une augmentation de la brillance de 2,2 % par année entre 2012 et 2016. Les chercheurs expliquent en partie cette différence par l’incapacité des satellites à détecter la lumière bleue des DEL (diodes électroluminescentes), qui ont commencé à être utilisées à l’extérieur dans la dernière décennie.

